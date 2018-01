"Ņemot vērā ekonomikas augšupejošās prognozes 2018.gadam, pārtikas ražotāji joprojām saskarsies ar darbaspēka deficītu. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem nāksies pārskatīt darba procesus un padarīt tos efektīvākus," atzina Bemhena.

Viņa pastāstīja, ka "Orkla Foods Latvija" šajā kontekstā turpinās investēt ražošanas iekārtās un procesos, lai uzņēmuma darbu padarītu vēl efektīvāku un konkurētspējīgāku.

Bemhena arī pastāstīja, ka savas izmaiņas šogad nozarē var viest arī izmaiņas likumdošanā. "Vērtēsim, kā mūs ietekmēs jaunā nodokļu politika; joprojām tas nav skaidrs," sacīja "Orkla Foods Latvija" vadītāja.

Jau ziņots, ka "Orkla Foods Latvija" 2016.gadā sāka vērienīgu projektu saistībā ar strukturālām izmaiņām visās "Orkla Foods" ražotnēs Baltijas valstīs. Projekta galvenais mērķis bija veikt rūpnīcu specializāciju, padarot tās efektīvākas noteiktu produktu grupu ražošanā. Saistībā ar šo projektu "Orkla Foods Latvija" ražotne Babītes novadā specializējusies mērču un majonēzes ražošanā, kļūstot par šo produktu ražotāju ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas un Somijas tirgiem.

Tāpat vēstīts, ka "Orkla Foods Latvija" apgrozījums 2016. gadā bija 29,909 miljoni eiro, kas ir par 22,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 34,6% un sasniedza 2,169 miljonus eiro.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery and Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".