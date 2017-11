Viņš atgādināja, ka uzņēmuma mērķis 2016. gadā bija stiprināt darbības stabilitāti un attīstīt eksportu, sasniedzot vismaz 50% īpatsvaru no kopējā ikmēneša realizētā siera. To bija plānots paveikt, strādājot jau sasniegtajos eksporta tirgos Skandināvijā un attīstot jaunus eksporta virzienus – Dienvidāziju. 2016. gadā mērķi izdevās sasniegt un uzņēmums eksportēja apmēram 50% no saražotā, galvenās trīs eksporta valstis bija Zviedrija, Somija un Ukraina. Šogad eksporta apjoms ir būtiski audzis, eksportējot 80% no saražotās produkcijas.

Vaivods pastāstīja, ka uzņēmums patlaban pārsvarā koncentrējas uz produkcijas realizāciju Eiropas Savienības (ES) valstīs. Tomēr kompānija eksportē produkciju arī uz Meksiku, Ukrainu un Dienvidāfriku. "Latvijas piens" eksporta valstu lokam Meksiku un Dienvidāfriku ir izdevies piesaistīt šogad un tajās kompānija realizē sieru.

Vaivods atgādināja, ka kompānija ir paredzējusi attīstīt siera un industriālo produktu ražošanu, jo uzņēmums koncentrējas uz pozitīvu darbības rādītāju sasniegšanu. "Latvijas piens" izmanto iestrādes, ko eksporta tirgos veicis vadošais akcionārs "Eximo Agro Marketing" ar savu ilggadīgo darbu. Tas ir ekonomiski efektīvāk, ja var gūt produktu pieprasījumu un noietu, kamēr jaunu tirgu attīstīšana prasa jaunus, papildu ieguldījumus.

""Eximo" ir vairāk nekā 40 gadu pieredze industriālo produktu tirdzniecībā Eiropas un citos tirgos. Šī pieredze un klientu uzticība ir laba iespēja kāpināt arī "Latvijas piens" saražoto produktu eksportu. Un tas jau notiek," teica "Latvijas piens" valdes priekšsēdētājs Jānis Vaivods.

Vaivods komentējot to, vai uzņēmumam paredzēti kādi jauni produkti, norādīja, ka kompānija šobrīd strādā arī pie esošajās produkcijas pilnveidošanas, atbilstoši klientu vēlmēm.

Jau vēstīts, ka Vācijas koncerns "Fude + Serrahn Milchprodukte" šogad iegādājies "Latvijas piens" kontrolpaketi no kooperatīva "Latraps", līdz ar to patlaban rūpnīcas 75,1% daļu pieder "Fude+Serrahn Milchprodukte" meitasuzņēmumam "Eximo Agro-Marketing", 14,5% – "Latraps", 8,5% - piensaimnieku kooperatīvam "Dzēse", bet 1,9% - graudkopības kooperatīvam VAKS. "Fude+Serrahn Milchprodukte" sagatavojis investīciju plānu "Latvijas piena" attīstībai. Tā realizāciju šogad sāks koncerna pārtikas vairumtirdzniecības uzņēmums Baltijā "Eximo Agro-Marketing".

Tāpat ziņots, ka finanšu gadā, kas ilga sešus mēnešus - no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam – "Latvijas piens" strādāja ar 8,906 miljonu eiro apgrozījumu un 3,099 miljonu eiro zaudējumiem. Turpretī 2015.gadā "Latvijas piena" apgrozījums bija 11,829 miljoni eiro, savukārt kompānijas zaudējumi bija 2,477 miljoni eiro.

"Latvijas piens" ir Latvijas lauksaimnieku veidots uzņēmums, kas darbu sāka 2012. gada nogalē. Kopš 2014. gada uzņēmums fokusējies un attīstījis siera ražošanu.