Darbību Latvijā 2018. gadā uzsāks mazumtirdzniecības ķēde "Pepco", kas šobrīd pārstāvēta vairākās Centrāleiropas valstīs, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvji.

Pieteikšanās darbam veikalos tiks uzsākta novembrī un plānots, ka tirdzniecības ķēde pirmajā gadā Latvijā atvērs 12 veikalus un līdz 2020. gadam palielināt to skaitu līdz 30.

"Pepco" ir Eiropas mazumtirdzniecības ķēde, kas nodrošina patērētājus ar apģērbu un precēm mājai par pieejamām cenām. "Pepco" ir vairāk nekā 1200 veikalu, kas atrodas Čehijā, Horvātijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Rumānijā, bet decembrī plānots arī atvērt pirmo veikalu Lietuvā. Zīmols uzsāka savu darbību 2004. gadā Polijā.

"Mēs esam pārliecināti, ka mūsu piedāvājums piesaistīs vietējo patērētāju interesi. Sākot ar šodienu, mēs vēlamies aicināt sadarboties ikvienu, kurš grib pievienoties mūsu komandai un nodrošināt patērētājus ar labākajām iepirkšanās iespējām par zemām cenām, kā arī dalīties tādās vērtībās kā cieņa, godīgums, sadarbība, attīstība un entuziasms, kas mums ir ļoti svarīgi," sacījis uzņēmuma vadītājs Centrālajā un Austrumeiropā Marcins Stanko.

Plānots, ka pirmie "Pepco" veikali tiks atvērti Rīgā 2018. gada martā. Pirmajos 12 mēnešos zīmols plāno atvērt 12 veikalus un līdz 2020. gadam palielināt to skaitu līdz 30. Veikalos tiks nodarbināti vairāk nekā 200 cilvēku, un tie atradīsies dažādās valsts daļās, galvenokārt pilsētās ar vairāk nekā 10 000 iedzīvotājiem. Šobrīd uzņēmums meklē partnerus, kuriem pieder nekustamie īpašumi, lai ilgtermiņā īrētu 500 kvadrātmetru lielas telpas.

"Pepco" tirdzniecības ķēde neplāno atvērt franšīzes.

Šobrīd "Pepco" nodarbina vairāk nekā 11 000 cilvēku septiņās dažādās valstīs. Zīmols izmanto daudzpusīgu apmācību sistēmu un nodrošina darbinieku vajadzības, atbalstot to izaugsmi neatkarīgi no amata. Tā rezultātā veikala personāls var uzlabot savu darba kvalitāti, kamēr eksperti no galvenās mītnes un noliktavas var efektīvi vadīt darba uzlabošanas procesus.

"Pepco" zīmols pieder Ziemeļāfrikas investīciju uzņēmumam "Pepkor". Desmit gadu laikā tie tika iekļauti "Steinhoff International Holdings Limited". Abi uzņēmumi vairākus desmitus gadu darbojas pasaules tirgos. Šobrīd visā grupā strādā aptuveni 130 000 cilvēku vairāk nekā 12 000 tirdzniecības vietās, kas atrodas vairāk nekā 30 valstīs. Grupai pieder vairāk nekā 40 mazumtirdzniecības zīmolu, tostarp Eiropā – "Conforama", "POCO", "KIKA", "Poundland" un "Emmezeta".