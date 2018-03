Latvijas jaunuzņēmums "Gamechanger Audio" otrdien pūļa finansēšanas vietnē "Indiegogo" sākusi līdzekļu vākšanas kampaņu jaunam produktam "Plasma pedal" un pirmās dienas laikā izdevies savākt jau 100 000 ASV dolāru, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvis Matīss Tazāns.

"Gamechanger Audio" ir Latvijā dibināts audio efektu uzņēmums, savukārt "Plasma Pedal" ir otrais šī uzņēmuma radītais produkts. Tas ir "distortion" tipa efektu pedālis, kura tehnoloģijā efekta tonis tiek ģenerēts no gāzizlādēm plazmas lampā. ''Šis ir pirmais ģitāras efektu pedālis, kurā tiek izmantota šāda tehnoloģija,'' pastāstīja Tazāns,'' īpaši veidotais pedāļa koncepts ļauj mūziķim spēlēšanas laikā redzēt elektriskās izlādes.''

Pedāli iespējams iegādāties ''Indiegogo'' kampaņas ietvaros. ''Gamechanger Audio'' izveidojuši arī tiešsaistes platformu, kurā iespējams augšupielādēt skaņas failus, izvēlēties pedāļa iestatījumus un reālajā laikā izmēģināt pedāli darbībā.

Uzņēmuma veidotais pedālis bijis apskatāms mūzikas instrumentu izstādē "NAMM", kas šī gada janvārī notika Losandželosā, ASV. ''Izstādes laikā "Plasma Pedal" izpelnījās teju visu vadošo industrijas mediju uzmanību un ierindojās pirmajās vietās vairākos mūzikas žurnālu topos,'' pauda Tazāns.

"Mūzikas instrumentu tirgū šāds pedālis ir pirmais, un mēs esam pārliecināti, ka tas iedvesmos mūziķus, producentus un inženierus paskatīties uz ''distortion'' pedāļiem no citas puses," pastāstīja uzņēmuma vadītājs un mūziķis Iļja Krūmiņš.

Pērn "Gamechanger Audio'' nāca klajā ar savu pirmo produktu ''Plus Pedal''. Saskaņā ar uzņēmuma pausto to izmanto tādi pasaulē pazīstami mūziķi kā Kurts Rozenvinkels, Džons Karins un Džonatans Vilsons no Rodžera Votersa grupas, kā arī Džošs Klinghofers un Trents Reznors.