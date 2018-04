"LDz Cargo" apgrozījuma kritums saistīts ar samazinājumu kopējo pārvadāto kravu apjomā, kas pērn veidoja 91,8% no uzņēmuma kopējā neto apgrozījuma. 2017. gadā "LDz Cargo" pārvadāja 43,785 miljonus tonnas kravu, kas bija par 4,034 miljoniem tonnu jeb 8,4% mazāk nekā 2016. gadā. Importa pārvadājumi, kas veido gandrīz 84% no kopējo pārvadāto kravu apjoma pērn samazinājās par 12,9% salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Savukārt uzņēmuma pārskata gada peļņa pēc nodokļiem bija 12,585 miljoni eiro, kas bija trīs reizes vairāk nekā 2016. gadā. Peļņas ievērojamais pieaugums saistīts ar to, ka 2018. gada 1. janvārī stājies spēkā jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas apliekamajā nodokļa bāzē neparedz iekļaut finanšu un nodokļa nolietojuma atšķirības, kā arī uzkrājumu izmaiņas, tāpēc tika pārtraukta atliktā nodokļa atzīšana un 11,754 miljoni eiro tika iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

"LDz Cargo" pērn veicis kapitālieguldījumus 5,369 miljonu eiro apmērā, ieguldot tos pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē. 2017. gadā uzņēmums investēja līdzekļus trīs ČME-3ME sērijas lokomotīvju un divu busteru iegādē, kravas vagonu kapitālajā remontā un modernizācijā.

2017. gadā "LDZ Cargo" vidējais darbinieku skaits ir 2585 darbinieki, kas bija par 139 darbiniekiem mazāk nekā 2016. gadā.

"LDz Cargo" reģistrēta 2005. gada decembrī, atdalot to no AS "Latvijas dzelzceļš". Uzņēmums ir lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Baltijas valstīs. Tas pārvadā konteineros un vagonos plaša naftu, akmeņogles, metālu, kokmateriālus, pārtikas preces, minerālmēslus, ķīmiskās un citu veidu kravas. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 80 492 369 eiro, un tas pilnībā pieder AS "Latvijas dzelzceļš".

"LDz Cargo" apgrozījums 2016. gadā bija 275,5 miljoni eiro un tā peļņa pēc nodokļiem bija 3,994 miljoni eiro.