Līdz 2022. gadam AS "Latvenergo" koncerna personālu plānots samazināt par ceturto daļu jeb aptuveni 1000 darbinieku, pastāstīja kompānijas komunikācijas direktors Andris Siksnis.

Viņš norādīja - lai stiprinātu "Latvenergo" konkurētspēju, jaunajā koncerna stratēģijas periodā plānots īstenot efektivitātes programmu, kas paredz procesu pārskatīšanu, centralizēšanu un digitalizāciju.

"Šobrīd strauji attīstās enerģētikas nozares tehnoloģijas un arvien lielāku lomu ieņem viedie procesi un pārvaldība, tostarp elektroenerģijas ražošanā un sadalē. Līdz ar "Latvenergo" koncerna darbības turpmāku efektivizāciju līdz 2022. gadam plānots pakāpeniski samazināt koncerna darbinieku skaitu," skaidroja Siksnis.

Galvenie efektivizācijas virzieni ir sadales sistēmas procesu digitalizācija, vienota dispečervadības un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas attīstība, samazināta fiziskās klātbūtnes nepieciešamība elektrolīnijās atslēgumu gadījumos, mobilās tehnikas parka samazināšana, klientu apkalpošanas kanālu konsolidēšana, ražošanas procesu optimizācija.

Līdz ar šo efektivitātes pasākumu ieviešanu līdz 2022. gadam "Latvenergo" koncerna personāls tiks pakāpeniski samazināts par aptuveni ceturtdaļu jeb apmēram 1000 darbinieku. Tādējādi tiks panākts, ka 2022. gadā koncerna EBITDA jeb peļņa pirms nodokļu nomaksas palielināsies par 30 miljoniem eiro.

"Lai nodrošinātu sociāli atbildīgu procesu, ik gadu strādājošo skaits saruks par aptuveni 200 cilvēku gadā. Kopumā izmaiņas attieksies uz 100 cilvēkiem ražošanā, 75 klientu apkalpošanā, 60 - IT un citās atbalsta funkcijās, aptuveni 800 - sadales sistēmā," pauda Siksnis.

Viņš atzīmēja, ka viens no efektivitātes paaugstināšanas virzieniem ir viedo skaitītāju uzstādīšana. Patlaban viedie skaitītāji uzstādīti 400 000 klientu objektos (33% no visiem skaitītājiem) un kopumā 78% no patērētās elektroenerģijas Latvijā tiek uzskaitīta ar viedajiem skaitītājiem.

Līdz šim gada laikā tika veikti vairāk nekā 1,4 miljoni darba uzdevumu pie skaitītājiem, savukārt, ieviešot viedos skaitītājus, skaitītāja atslēgšanai/pieslēgšanai, skaitītāju rādījumu iegūšanai nav nepieciešama fiziska ierašanās objektā, to var paveikt attālināti.

"[Meitasuzņēmumā] AS "Sadales tīkls" ieviesta vienota Dispečervadības un ģeogrāfiskās informācijas sistēma, nodrošinot, ka visu valsts elektrotīklu var uzraudzīt kā vienotu veselumu. Tiek atjaunots novecojušais elektrotīkls un ieviestas digitālās tehnoloģijas, lai ilgtermiņā nodrošinātu klientiem drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. Tiek optimizētas tehnikas un resursu ģeogrāfiskās atrašanās vietas (telpas, personāls, transports, tehnika, materiāli), ņemot vērā uzņēmuma operatīvās darbības specifiku un klientu patēriņa rādītājus visā Latvijas teritorijā. Visā Latvijā paredzēts optimizēt esošo bāžu skaitu no 50 līdz 27, tādējādi paaugstinot darbības efektivitāti," par plānoto koncerna efektivizāciju turpināja Siksnis.

Tāpat paredzēts paaugstināt klientu apmierinātību, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, saziņas kanālus, attīstot e-vidi, lai klientam pakalpojums būtu sasniedzams ērtāk un aizņemtu mazāk laika.

Savukārt ražošanas procesu efektivizācija paredz Daugavas HES dispečeru dienesta centralizētas darbības sākšanu, TEC-2 iekārtu apkalpošanas optimizāciju.

"Latvenergo" koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu nomu.