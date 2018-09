Sakarā ar publiskajā telpā atkārtoti izplatītajiem pieņēmumiem, ka AS " Grindeks " padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans it kā esot ieinteresēts līdzdalībā AS " Olainfarm " un kaut kādā veidā varētu būt saistīts ar pēdējā laika notikumiem "Olainfarm", Lipmans vēlreiz stingri apliecina, ka šis uzņēmums nav viņa interešu lokā.

"Pusgada laikā, kopš man iepriekšējo reizi saistībā ar nepamatotiem publiskiem pieņēmumiem nācās sniegt šādu paziņojumu, nekas nav mainījies. Mani nākotnes plāni ir saistīti ar AS "Grindeks", kas pašlaik strauji attīstās," uzsver Lipmans.

Lipmans norāda, ka tikai pirms nepilniem trim mēnešiem AS "Grindeks" noslēdza Slovākijas farmācijas uzņēmuma "HBM Pharma s.r.o." iegādes darījumu 18,2 miljonu eiro apmērā un līdz ar to tagad "Grindeks" koncernā ietilpst jau trīs farmācijas meitasuzņēmumi – arī AS "Tallinas farmaceitiskā rūpnīca" un AS "Kalceks".

"Līdz ar to manai darbībai ir tikai viena stratēģiskā prioritāte – rūpēties par "Grindeks" koncerna tālāku veiksmīgu attīstību. Domāju, ka nav aiz kalniem brīdis, kad tas sasniegs 300 miljonu eiro gada apgrozījumu," norāda K. Lipmans.

Saistībā ar publiskajā telpā izskanējušajiem pieņēmumiem Lipmans vēlreiz paskaidro, ka ar advokātu biroju "Rebenoks & Vilders" sadarbojas jau ilgāku laiku un šī advokātu biroja pārstāvji Pāvels Rebenoks un Mārtiņš Krieķis veiksmīgi pārstāv viņa intereses tiesvedībās, kas saistītas ar AS "Grindeks" akciju cenu.

"Taču šī sadarbība nekādā veidā nav un nemaz nevar būt saistīta ar biroja līdzdalību citās lietās un citu klientu interešu pārstāvēšanu. Kā zināms, šim respektablajam birojam ir daudz nozīmīgu klientu, taču tikai sazvērestību teoriju cienītāji, kam svarīgi skaļi paziņojumi, bet ne konkrēti fakti, spēj sasaistīt kopā dažādas lietas un atšķirīgus klientus," rezumē Lipmans.

Jau ziņots, ka bijusī AS "Olainfarm" vadība paudusi aizdomas par mēģinājumu negodīgi pārņemt uzņēmumu, svētdien, 9. septembrī, vēstīja TV3 raidījums "Nekā Personīga".

4. septembrī AS "Olainfarm" akcionāri nolēma pilnībā nomainīt uzņēmuma padomi. Nolemts no padomes atsaukt tās priekšsēdētāju Ivaru Kalviņu, vietnieku Milanu Beļeviču un padomes locekli Ivaru Godmani. Viņu vietā par padomes priekšsēdētāju ievēlēts advokāts Pāvels Rebenoks, par vietnieci – Valērija Maligina mantojuma aizgādne Irina Maligina, par padomes locekļiem – Mārtiņš Krieķis, Daina Širlaka un Signe Baldere-Sildedze.

Raidījums vēstīja, ka nepilnu gadu pēc Valērija Maligina nāves kompānija "Olainfarm" nonākusi juristu rokās. Šie cilvēki iepriekš bijuši saistīti ar konkurējoša uzņēmuma akcionāra Lipmana interesēm – Krieķis un Rebenoks bijuši Lipmana pārstāvji strīdā ar "Liepājas metalurga" īpašniekiem. Viņi turpina Lipmanu pārstāvēt tiesās pret "Grindeks" mazākuma akcionāriem. Krieķis ir valdes loceklis Lipmanam piederošā uzņēmumā "Gesil Limited".

Lipmans no komentāriem raidījumam atteicies, sakot, ka tas, kas izskan par "Olainfarm" ir "muļķības".

Raidījums atgādinājis, ka interese par "Olainfarm" ir arī uzņēmējam Jurim Savickim. Valērija Maligina meita Nika Saveļjeva neslēpj, ka viņš bijis ģimenes draugs, tomēr viņa noliedz, ka Savickis būtu iesaistīts strīdos ap mantojumu.