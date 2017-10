"Nasdaq Riga" valde ceturtdien nolēmusi no 2017. gada 10. novembra sākt "Madara Cosmetics" akciju tirdzniecību alternatīvajā tirgū "First North" ar nosacījumu, ka 2017. gada 9. novembrī ir veikti norēķini par visām piedāvājuma ietvaros parakstītajām kompānijas akcijām.

Kopumā biržas alternatīvajā tirgū iekļaus 3 214 800 "Madara Cosmetics" akciju 0,1 eiro nominālvērtībā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Madara Cosmetics" akciju publiskais piedāvājums sāksies 16. oktobrī plkst. 9 pēc Latvijas un Igaunijas vietējā laika un beigsies 3.novembrī plkst. 15.30. Kompānijas akcijas cena publiskajā piedāvājumā būs 6,25 eiro, tajā skaitā akciju emisijas uzcenojums – 6,15 eiro.

"Madara Cosmetics" atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apstiprinātajam akciju emisijas prospektam ir tiesīga izteikt līdz 482 220 akciju publisko piedāvājumu, taču piedāvājumu būs iespējams papildināt ar 48 222 akcijām, tādējādi sasniedzot kopumā 530 442 akcijas.

"Madara Cosmetics" akciju piedāvājumā iegūtos tīros ienākumus paredzējusi izmantot, lai finansētu pārdošanas darbību paplašināšanu gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū. Šī paplašināšana būs vērsta galvenokārt uz e-tirdzniecību un ietvers gan esošos, gan jaunos tirgus. Tāpat kompānija neizslēdz iespēju, ka piedāvājumā iegūtos līdzekļus varētu izmantot citu uzņēmumu iegādei.

Paredzēts, ka pirms publiskās akciju emisijas kompānijas lielākie akcionāri (Uldis Iltners, Lote Tisenkopfa-Iltnere, SIA "Sustainable Investments" un Zane Tamane, kuriem kopā pieder 87,59 % akciju) noslēgs akciju neatsavināšanas līgumu uz 360 dienām no datuma, kurā sāksies akciju tirdzniecība "First North". Papildus tam uz uzņēmuma darbinieku akcijām, kuras ir iegādātas pirms piedāvājuma apmaksāšanas (kopā 15 000 akciju) tiks attiecināts 180 dienu neatsavināšanas periods no datuma, kurā sāksies akciju tirgošana "First North".

"Madara Cosmetics" apgrozījums 2017.gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, audzis par 37,9 % – līdz 3,59 miljoniem eiro, savukārt kompānijas peļņa pirms nodokļu nomaksas pieaugusi 2,5 reizes, sasniedzot 810 000 eiro.

"First North" ir alternatīvais tirgus, kuru pārvalda "Nasdaq" grupas biržas. Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. "First North" tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši "First North" noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības. "First North izvirzītās prasības ir mērenākas nekā Baltijas regulētajā vērtspapīru tirgū, tādēļ investīciju riska pakāpe "First North" ir augstāka. Šobrīd "First North" ir iekļautas četru kompāniju akcijas – Latvijas "Baltic Telekom", Lietuvas "East West Agro" un "K2 LT", kā arī Igaunijas "Linda Nektar".