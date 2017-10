Pirms publiskā akciju piedāvājuma par uzņēmuma akcionāriem kļuva vēl 85 tā darbinieki, līdz ar to "Madara Cosmetics" kopumā bija 91 akcionārs. Publiskais akciju piedāvājums, kuram uzņēmums gatavojies aptuveni pusotru gadu, sākās pirmdien pulksten 9, bet beigsies 3. novembrī pulksten 15.30. Savukārt 10. novembrī paredzēts akcijas iekļaut biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".

"Mēs uz šo skatījāmies jau ilgāku laiku, domājot par to, kas varētu būt platformas, kur uzņēmumam nākotnē piesaistīt līdzekļus. Birža mums vienmēr ir likusies simpātiska," stāsta llteners, uzsverot, ka pašreizējiem akcionāriem bijis svarīgi, lai arī turpmāk viņi varētu būt daļa no "Madara Cosmetics". "Relatīvi bieži mēs saņemam dažādus ieguldīšanas piedāvājumus gan no finanšu investoriem, gan stratēģiskiem, bet lielākoties visi šie varianti iekļauj to, ka kaut kādā tuvākā vai tālākā laikā uzņēmums tiek pārņemts un esošajiem akcionāriem tad tas jāatstāj," viņš stāsta.

Sākot akciju publisko piedāvājumu, par "Madara Cosmetics" kapitāldaļu turētāju var kļūt ikviens un Iltners uzsver, ka labprāt akcionāru rindās redzētu uzņēmuma klientus un zīmola cienītājus. "Ieguldījumi var būt dažādi, nav runa tikai par lielām summām," viņš skaidro. Vienas akcijas cena ir 6,25 eiro. Uzņēmums ir tiesīgs publisko akciju piedāvājumu izteikt līdz 482 220 akcijām, taču to var papildinātas ar vēl papildu 48 222 akcijām, kopumā līdz 530 442 akcijām.



Plāno apgrozīt 10 miljonus

Pēdējo gadu laikā "Madara Cosmetics" strauji audzējusi apgrozījumu. Ja 2015. gadā apgrozīti gandrīz 4,2 miljoni eiro, tad pērn jau 5,86 miljoni eiro, bet šī gada pirmajos sešos mēnešos apgrozījumu izdevies kāpināt par vairāk nekā 30 %. Uzņēmuma vadība prognozē, ka gada griezumā izaugsme noturēsies ap 30 % un apgrozījums būs lēšams 7,6 miljonu eiro apmērā. Arī nākamgad "Madara Cosmetics" paredz tik pat strauju izaugsmi un prognozē, ka 2018. gadā apgrozījums sasniegs 10 miljonus eiro.

Visa "Madara Cosmetics" produkcija top uzņēmuma ražotnē Zeltiņu ielā, Mārupē, saka Iltners. Ik dienas ražotnē top četras produktu partijas un darbinieki strādā vienā maiņā. Kopumā kosmētikas ražotājs nodarbina aptuveni 100 cilvēku.

Iltners prognozē, ka ražotnei, kurā kompānija strādā kopš pērnā gada rudens, jaudas pietiks līdz aptuveni 15 miljonu eiro gada apgrozījumam: "Mēs līdz šim esam auguši par 30 % gadā un, ja mums izdotos šādu tendenci arī noturēt turpmāk, tad tas nozīmē, ka nākošajiem trīs gadiem mums noteikti ir kapacitāte, pēc tam varam skatīties." Viņš arī atklāj, ka uzņēmums iegādājies zemi blakus ražotnei, tā kā, ja rastos nepieciešamība pēc papildu telpām, zeme, uz kuras būvēt, jau uzņēmumam ir.

Vēlas iekarot Eiropu

"Madara Cosmetics" šobrīd savu produkciju eksportē uz 25 pasaules valstīm. Lielākais uzņēmuma produkcijas noieta tirgus 2016. gadā bija Eiropas valstis, kurās pārdoti 59 % "Madara Cosmetics" saražotā, savukārt 29 % produkcijas pārdoti Latvijā, bet 11 % turīgajās Āzijas valstīs un Austrālijā. Stabils noieta tirgus uzņēmumam ir Somija, kur, kā saka Iltners, izdevies kļūt par dabīgās kosmētikas tirgus līderiem.

"Skandināvija ir joprojām tas uzsvars, ko mēs liksim. Mums ir labas iestrādes arī Dānijā un Zviedrijā, tur ir jāturpina strādāt," stāsta "Madara Cosmetics'' valdes loceklis, piebilstot, ka otrs svarīgais reģions uzņēmumam ir vāciski runājošās valstis. Vācijā "Madara Cosmetics" pērn nodibināja meitas uzņēmumu "Madara Cosmetics GMBh", kas nodarbojas ar produkcijas izplatīšanu. Iltners stāsta, ka pēc mērķu sasniegšanas Eiropā, uzņēmums varētu sākt strādāt ar eksporta tirgiem arī ārpus šīs pasaules daļas.

"Madara Cosmetics" ir trīs veikali Rīgā un šobrīd plānos nav atvērt jaunus veikalus, taču "neko nevar izslēgt", saka Iltners. Ar finansējumu, ko paredzēts iegūt, laižot apgrozībā uzņēmuma akcijas, "Madara Cosmetics" vadība plāno ne vien palielināt uzņēmuma atpazīstamību un spodrināt reputāciju, bet arī attīstīt e-komerciju.

Arī Latvijā var augt

"Mēs arī šogad Latvijā esam uzrādījuši labu attīstības tendenci un mums ir potenciāls šeit turpināt attīstīties," vaicāts par to, vai Latvijā "Madara Cosmetics" jau sasniegusi tirgus kapacitātes griestus, atbild Iltners.

Viņš skaidro, ka kosmētikas tirgū ir ļoti daudz spēlētāju un dažādi cenu segmenti, līdz ar to vietējo ražotāju vidū pastāv spēcīga konkurence, taču tā ir vērtējama pozitīvi. "Tas valstī kopumā rada kosmētikas ražošanas tradīciju un "know how", un visa šī nozare iegūst, ja tajā ir vairāki spēcīgi spēlētāji, pat ja dažkārt šiem ražotājiem nākas pacīnīties par vienu un to pašu klientu," pārliecināts ir uzņēmuma valdes loceklis.

Iltners lēš, ka tuvāko piecu gadu laikā "Madara Cosmetics" būs "vidēja izmēra spēlētāji" dabīgās kosmētikas segmentā. "Mēs mēģināsim būt aktīvi pētniecībā un tirgū nest jaunus produktus,'' viņš stāsta, piebilstot, ka šobrīd sadarbībā ar universitātēm notiek vairāki pētniecības projekti. ''Es redzu mūs kā vienu no pamanāmiem dabīgās kosmētikas spēlētājiem Eiropā," tuvāko piecu gadu vīziju atklāj Iltners.