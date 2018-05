Kosmētikas ražotāja AS " Madara Cosmetics " pērn nopelnījusi 1,25 miljonus eiro, kas ir 55% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu, portālu "Delfi" informēja kompānijā.

Uzņēmums pērn sasniedzis arī 7,4 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 26% vairāk nekā 2016. gadā.

Kā būtiskākais stratēģiskais panākums esot pērn veiksmīgi realizētais akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) un akciju kotēšana "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".



Tāpat 2017. gads bija pirmais pilnais darbības gads jaunajā ražotnē Mārupē, kurā ražošanas process kļuvis ievērojami efektīvāks, ļaujot palielināt bruto peļņas rentabilitāti no 56,7% 2016. gadā līdz 62,9% 2017. gadā. Tika veikti plānotie ieguldījumi ražošanas procesa pilnveidošanā 148 000 eiro apmērā, un procesa pilnveidošana tiks turpināta arī nākamajos gados ar mērķi palielināt ražošanas darba produktivitāti, norāda uzņēmumā.

"2017. gadā veiksmīgi turpinājām nostiprināt savu pozīciju kā viens no inovatīvākajiem sertificētas dabīgās kosmētikas ražotājiem Eiropā, pierādot, ka nozarē pastāv lielas iespējas inovācijām un izaugsmei. Īstenojām apjomīgus pētniecības un izstrādes projektus, kas tieši šopavasar rezultējušies 10 jaunos zīmola MÁDARA produktos, no kuriem īpaši uzsverami dabīgi saules aizsardzības līdzekļi, kas uzskatāmi par vienu no tehniski sarezģītākajiem risinājumiem sertificētas dabīgās kosmētikas segmentā produktu izcilības kontekstā," rezumē uzņēmuma valdes loceklis Uldis Iltners.

Viņš norāda, ka turpmākajos gados uzņēmuma izaugsme pamatā tiks balstīta uz inovācijām produktu izstrādē un attīstību ārvalstu tirgos – tiks nostiprināta un paplašināta darbība esošajos eksporta tirgos un uzsākta darbība vairākos jaunos tirgos.

Lielākais uzņēmuma tirgus ārpus Latvijas ir Somija, kur uzņēmuma apgrozījums pērn bija 1,7 miljoni eiro, kas ir par 13% vairāk nekā 2016. gadā. Turklāt līdzšinējā uzņēmuma produkcijas izplatītāja Somijā Oy "Natcos" mātesuzņēmums Oy "Transmeri Group Ab" pērn kļuva par vienu no uzņēmuma akcionāriem, ko uzņēmuma vadība uzskata par pozitīvu apstākli turpmākajai "Madara Cosmetics" attīstībai Somijas tirgū.

"Gada beigās tika noslēgts jauns četru gadu izplatīšanas līgums ar Oy "Natcos", kas četru gadu periodā paredz dubultot 2017.gada pārdošanas apjomu Somijā," atzīmēts vadības ziņojumā.

AS "Madara Cosmetics" dibināta 2006. gadā. Tās lielākie akcionāri ir Lote Tisenkopfa Iltnere - pieder 23,92% akciju, Uldis Iltners - pieder 23,92 % akciju, SIA "Sustainable Investments" - pieder 17,09% akciju, Zanei Tamanei - pieder 10,25% akciju, Lienei Drāzniecei - pieder 6,83% akciju, "Oy Transmeri Group Ab" - pieder 6% akciju.