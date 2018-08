Aptieku tīkla “Mēness aptieka” īpašnieks AS “ Sentor Farm Aptiekas” pagājušajā gadā strādājis ar tīro peļņu 235 tūkstošu eiro apmērā, kas bija par 3,103 miljoniem eiro jeb 14 reižu mazāk nekā 2016. gadā, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis.

Savukārt uzņēmuma apgrozījums pieauga par 10,9% jeb 13,558 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2016. gadu un pērn bija 137,672 miljoni eiro.

AS “Sentor Farm Aptiekas” no medikamentu mazumtirdzniecības guvis ieņēmumus 122,356 miljonu eiro apmērā, savukārt no higiēnisko preču mazumtirdzniecības tas guva ieņēmumus 15,316 miljonu eiro apmērā. Visi ieņēmumi gūti Latvijā, liecina tā gada pārskats.

Uzņēmuma finanšu dati liecina, ka pērn pieaugušas visas uzņēmuma izmaksas. Tā bruto peļņa 2017. gadā bija 29,694 miljoni eiro, kas bija par 7,6% jeb 2,091 miljonu eiro vairāk nekā 2016. gadā. Taču būtiskais pārdošanas un pārējo saimnieciskās darbības izmaksu kāpums (attiecīgi par 2,076 miljoniem eiro un 3,231 miljonu eiro) atstājis lielāko ietekmi uz uzņēmuma neto peļņas rādītājiem.

AS “Sentor Farm Aptiekas” pagājušajā gadā ieguldīja darbu un līdzekļus, lai salāgotu savu aptieku biznesa sistēmu ar e-veselības sistēmu. Uzņēmums realizējis arī citus ar informācijas tehnoloģijām saistītus projektus, tostarp 2017. gadā darbu uzsāka “Mēness aptieka” interneta aptieka, kurā iespējams iegādāties bezrecepšu medikamentus, higiēnas un kosmētikas preces un iegūt pasūtījumu jebkurā no tīkla aptiekām Latvijā. Šogad plānots sākt internetā veikto pirkumu piegādes ar kurjeru, sacīts tā gada pārskatā.

2017. gadā uzņēmums atjaunojis un mūsdienīgi labiekārtojis astoņas aptiekas, sešās aptiekās paplašinātas tirdzniecības zāles un mainītas mēbeles, vēl sešas aptiekas pārvietotas uz jaunām telpām. Uzņēmuma tīklam pievienojušās 10 jaunas aptiekas.

AS “Sentor Farm Aptiekas” pamatdarbība ir farmaceitisko izstrādājumu, kā arī medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība. Uzņēmums ir zīmola “Mēness aptieka” īpašnieks. AS “Sentor Farm Aptiekas” ir AS “Repharm” koncerna meitas uzņēmums.

2016. gadā AS “Sentor Farm Aptiekas” apgrozījums bija 124,114 miljoni eiro, un tā peļņa pēc nodokļiem bija 3,338 miljoni eiro.