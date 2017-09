Zīmola "Mēness aptiekas" tīkla pārvaldītāja AS "Sentor Farm aptiekas" reģistrējusi komercķīlu 16,5 miljonu eiro vērtībā, liecina "Firmas.lv" informācija.

Ķīla reģistrēta 13.septembrī.

Kā skaidroja "Sentor Farm aptiekas" pārstāve Līga Ribkinska, "Sentor farm aptiekas" ir noslēgusi kredītlīnijas līgumu ar AS "SEB banka".

Bet piešķirtais aizdevums tiks izmantots apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un uzņēmuma tālākai attīstībai.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Sentor Farm aptiekas" apgrozījums pērn bija 124,114 miljoni eiro, kas ir par 20,2% vairāk nekā 2015.gadā, bet uzņēmuma peļņa pērn bija 3,338 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 18,4%, liecina "Firmas.lv" informācija.

"Sentor Farm aptiekas" iekļautas vietējā holdingā AS "Repharm", kam pieder arī zāļu lieltirgotava AS "Recipe Plus", augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", AS "Veselības centru apvienība" un SIA "Centrālā laboratorija".

AS "Sentor Farm aptiekas" dibināta 2003.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 199 000 eiro. Aptieku tīklā apvienotas vairāk nekā 200 aptiekas un astoņas aptieku filiāles Rīgā un reģionos.