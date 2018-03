2016. gadā kompānija apgrozīja teju 1,5 miljonus eiro, nopelnot 460 tūkstošus eiro. Savukārt pērn uzņēmums apgrozījis vairāk nekā piecus miljonus eiro, bet šī gada mērķis ir vismaz astoņu līdz 12 miljonu ASV dolāru apgrozījums. Uzņēmuma līdzīpašnieks Uģis Balmaks gan uzsver, ka 2018. gada pirmo mēnešu rezultāti ļauj apgrozījuma prognozi celt vēl krietni virs 12 miljonu dolāru atzīmes.

Pirmos kursus, kuros interesenti tiek apmācīti, kā ar kompānijas "Apple" ražotajiem "iPhone" tālruņiem uzņemt augstas kvalitātes fotogrāfijas, uzņēmums sāka piedāvāt 2015. gadā. Lai arī varētu šķist, ka tā klienti lielākoties ir jaunieši, izrādās, tā nebūt nav – visbiežāk iespēju noskatīties video kursus tīmeklī iegādājas cilvēki vecumā virs 55 gadiem un biežāk sievietes nekā vīrieši, portālam "Delfi" stāsta Balmaks.

Ik gadu "IPS Media", kas klientiem pazīstams ar nosaukumu "iPhone Photography School", apgrozījums teju trīskāršojies, taču, raugoties ilgtermiņā, uzņēmuma vadītāju un līdzīpašnieku – Uģa Balmaka un Emīla Pakārkļa – mērķis ir kļūt par līderiem foto apmācībā pasaulē. "Trīs līdz piecu gadu laikā mēs gribam būt labākais fotografēšanas mācību resurss pasaulē. Jau šobrīd mēs esam vismaz "online" (tiešsaistē – angļu val.) pēc pārdošanas rādītājiem pirmajā vietā, tā ka tas nav nemaz tik nereāli," klāsta Balmaks.

Lai gan sākotnēji iztikuši bez savām telpām, nu jau vairāk nekā divus gadus "IPS Media" darbinieki ikdienu vada birojā iepretim Āgenskalna tirgum. Telpas ir gaišas un plašas, pie sienām izvietotas gan pašu, gan klientu uzņemtās fotogrāfijas, klientu pateicības vēstules, kā arī slavenu ļaužu portreti un citāti. "Tās ir mūsu kompānijas vērtības," skaidro Balmaks.

Ideja par blogu pārtop uzņēmumā

Beidzot augstskolu, kad laiks sākt darba gaitas, ne viens vien jaunietis nonāk izvēles priekšā – ko tad īsti darīt tālāk? Tādā situācijā bijis arī Pakārklis. Viņš zinājis, ka nevēlas strādāt rutīnas darbu birojā, tādēļ meklējis radošākus risinājumus, kā nopelnīt, un sācis rakstīt blogu par "Apple" produktiem.

Tiesa, tādu blogu tīmeklī jau bijis ārkārtīgi daudz, tādēļ nācies meklēt kādu konkrētāku nišu, kurā izpausties. Tā kā tolaik viņš bija iegādājies savu pirmo "iPhone" telefonu, radusies ideja savu blogu būvēt ap to. ""iPhone" kamera bija ļoti laba, un likās, ka tā tikai attīstīsies. Toreiz nebija tik daudz informācijas par fotografēšanu ar "iPhone" un viņš sāka rakstīt par to. Gāja ārā, fotografēja un domāja, kā labāk to aprakstīt, kā cilvēkiem pasniegt, un uzrakstīja vairākus rakstus," stāsta Balmaks, piebilstot, ka sākotnēji blogam lasītāju bijis visai maz, tādēļ Pakārklis uz laiku par to vienkārši aizmirsis.

Vēlāk Pakārklis sapratis, ka blogam tomēr ir izveidojusies auditorija, un atkal sācis tajā rakstīt. "Tā pamazām blogs izauga. Visticamāk, izauga tāpēc, ka toreiz arī pareizi likās – kamera kļuva arvien labāka, bet informācijas nebija daudz," skaidro Balmaks, kurš sava skolasbiedra Pakārkļa biznesā iesaistījies 2015. gadā.

Kad Pakārklis klientiem piedāvājis iegādāties pieeju pirmajam lekciju kursam, tas pat vēl īsti neesot bijis gatavs, atminas Balmaks: "Emīls gribēja pārbaudīt, vai cilvēki vispār to pirks, un pēdējā brīdī, pirms tika izsūtīts piedāvājuma e-pasts, viņam bija jāzvana tēvam un jālūdz, lai aizdod 100 dolāru mājaslapai, kur var šos video parādīt cilvēkiem. Tēvs aizdeva, lapu palaida, un pāris dienās viņš nopelnīja 22 tūkstošus dolāru. Tā bija zīme, ka tas strādā un ka ir vērts šo kursu taisīt."

Atslēga produktu aprakstā

Šobrīd uzņēmuma klāstā ir seši kursi – trīs, kuros iespējams apgūt dažāda veida fotografēšanu ar "iPhone" telefona kameru, un trīs, kuros klāstīts, kā uzņemt foto ar digitālo fotokameru. Vispieprasītākais no kursiem ir "iPhone Photo Academy", un, kā skaidro Balmaks, viena no atslēgām, kāpēc "šis produkts aiziet", – par to izdevies izveidot ļoti labu aprakstu. "Vajag jau labi aprakstīt, lai cilvēks pirktu kursu par simt dolāriem," viņš saka.

Ik dienu šo kursu iegādājas 50 līdz 100 cilvēku. Pēc tam viņiem tiek piedāvāts apgūt fotogrāfiju apstrādi un māksliniecisku foto izveidi.

Katrā no kursiem ir seši līdz septiņi moduļi, bet katrā no moduļiem – seši līdz septiņi video, katrs desmit minūšu garumā. "Tas, par ko cilvēki maksā, ir video kurss, proti, lai viņiem būtu pieeja šim kursam. Šobrīd ir arī aplikācija, kurā kursus var skatītes, bet tas ir vienkārši tādēļ, lai būtu ērtāk. Galvenais ir informācija, kā fotografēt ar "iPhone" un tagad arī ar digitālo kameru," stāsta Balmaks, piebilstot, ka video par fotografēšanu ar "iPhone" ierunā Pakārklis, savukārt par digitālo kameru – fotogrāfs Marks Hemingss no Kanādas.

Tā kā visi kursi ir angļu valodā, uzņēmuma klienti dzīvo dažādās angliski runājošās valstīs, tostarp ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Jaunzēlandē, Austrālijā un Īrijā. Lauvas tiesa gan esot tieši no Amerikas, stāsta Balmaks: "Patiesībā visvairāk tās ir amerikāņu sievietes virs 50. Tā ir ļoti daudzās jomās, kas ir ar hobijiem saistītas, un tā tas ir arī ar fotogrāfiju. Cilvēkiem, ja viņi ir pensijā, ir vairāk laika, Amerikā viņiem ir arī vairāk naudas un gribas izpausties kaut kādā kreatīvā veidā. Daudziem ir bijis sapnis kaut kad apgūt fotogrāfiju, un mēs esam tie, kas viņiem var palīdzēt." Savukārt Latvijā uzņēmumam ir vien daži klienti.

Nesen "IPS Media" ieviesa jaunu pakalpojumu – foto tūres. Pirmā no tām plānota šī gada rudenī, taču jau izpārdotas kopumā četras tūres, kuru dalībniekiem būs iespēja nedēļu pavadīt Meksikā kopā ar Hemingsu, lai apgūtu fotografēšanas mākslu un apmeklētu dažādas interesantas un fotogrāfu iecienītas vietas. "Tas būs ceļojums no fotogrāfa perspektīvas – viņiem parādīs visas foršākās vietas, kur fotografēt, izstāstīs un iemācīs daudz ko. Tā ir luksusa tūre, un diviem cilvēkiem tas maksā 10 tūkstošus dolāru," jauno piedāvājumu raksturo Balmaks.

Foto zelta laikmets

Tā kā Hemingss turpmāk būs aizņemts ar foto tūrēm, "IPS Media" plāno komandai piesaistīt vēl kādu profesionālu fotogrāfu jeb, kā paši saka, "fotogrāfijas ekspertu". Kopumā 11 darbinieku lielajai komandai plānots piesaistīt vēl sešus cilvēkus, no kuriem vismaz vienu šajā ceturksnī.

Lielākoties gan ar fotografēšanu darbs te nav saistīts – daudz laika tiek veltīts kursu izstrādei, filmēšanai un aprakstīšanai, kā arī mārketingam. Pirms darba gaitu sākšanas vairums "IPS Media" darbinieku nemaz nebija aizrāvušies ar fotografēšanu, bet tagad var sevi saukt par foto entuziastiem. "Ja mums ir kāds komandas pasākums, mēs noteikti izejam kopā pafotografēt, tad mūsu eksperts sniedz lekciju, viņam ļoti labi sanāk, un tad mums visiem ir iedvesma," smaidot saka Balmaks un pēc brīža smejoties piebilst, ka radiem jau viņa uzņemtie kadri patīkot.

Joma, kas interesē abus uzņēmuma vadītājus, ir tehnoloģijas. Balmaks pieļauj, ka nākotnē būs iespējams izveidot lietotni, kurā mākslīgais intelekts pratīs ieraudzīt, ko cilvēks fotografē, un uzreiz dot padomus, kā to izdarīt iespējami labāk. "Fotokameras ir zelta laikmetā. Tās ir ļoti labas un vairs nemainās tik strauji. "iPhone" gan kļūst ievērojami labāks salīdzinoši ātri, taču nav tā, ka mainās strauji. Viens no mūsu tālākiem nākotnes plāniem ir izveidot kādu savu tehnisko risinājumu – kameras aplikāciju, jo tas būtu loģisks piedāvājums," aizrautīgi stāsta Balmaks, "ja mums būtu šāda aplikācija, tad mums būtu jāpiedāvā dažādi risinājumi, piemēram, ar mākslīgo intelektu. Iespējams, varēs uztaisīt tā, ka aplikācija māca tikpat labi, kā, piemēram, tad, ja Emīls vai Marks būtu blakus."

Runājot par nākotnes mērķiem, Balmaks atzīst, ka galvenais, lai pašiem ir interesanti, tieši tādēļ arī gribētos spert soli tehnoloģiju virzienā. Vaicāts par to, vai nākotnē "IPS Media" varētu iekļauties kādā lielākā kompānijā vai arī kļūt publisks, viņš atbild, ka vismaz pagaidām tādu plānu nav. Par vienu gan viņš ir pārliecināts: lai kādas tehnoloģijas arī netiktu ieviestas, "IPS Media" paliks savā – foto – nozarē.