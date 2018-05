Kompānijas pārstāvji atzīmē, ka Lācars bija viens no "SAF tehnikas" sākotnējiem dibinātājiem. Pirms "SAF tehnikas" dibināšanas - no 1992. līdz 2000. gadam Lācars strādāja SIA "Fortech", bet no 1990. līdz 1992. gadam - VAS "Latvenergo". 1994. gadā Lācars absolvēja Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti.

Pēc biržas datiem, šogad aprīļa beigās Lācaram tiešā veidā piederēja 6,08% "SAF tehnikas" akciju, taču viņš īstenoja līdzdalību kompānijas kapitālā arī ar SIA "Koka zirgs" starpniecību - kompānijas "Koka zirgs", kurā Lācaram piederēja 4,51% kapitāldaļu, īpašumā šogad aprīļa beigās bija 8,84% "SAF tehnikas" akciju.

"SAF tehnikas" padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Juris Ziema, savukārt padomes locekļu amatos strādā Aivis Olšteins, Andrejs Grišāns un Ivars Šenbergs.

Jau vēstīts, ka "SAF tehnika" koncerns finanšu gada sešos mēnešos, kas ilga no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, strādāja ar 7,495 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,1% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā periodā, savukārt koncerna peļņa saruka 6,3 reizes un bija 130 946 eiro.

"SAF tehnikas" grupā ietilpst Latvijas "SAF tehnika", kā arī ASV kompānijas "SAF North America LLC" un "SAF Services LLC". "SAF tehnikas" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.