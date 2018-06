Auto nebanku kreditēšanas uzņēmums "Mogo Finance" un ar to saistītie grupas uzņēmumi, kas specializējas lietotu transportlīdzekļu finansēšanā, īstenojuši obligāciju emisiju 50 miljonu eiro apmērā, liecina uzņēmuma paziņojums biržai "Nasdaq".

Obligāciju emisija veikta ar četru gadu termiņu pēc nomināla ar gada procentu likmi 9.5%. Norēķins paredzēts 11.jūlijā, kad arī obligācijas ir paredzēts iekļaut Frankfurtes fondu biržas Atvērtajā tirgū. Aptuveni četru mēnešu periodā no tā brīža tiks sagatavots pieteikums obligāciju izvietošanas arī Regulētajā tirgū.

Kā norāda uzņēmuma pārstāvji, pieprasījums pēc obligācijām bijis ievērojami lielāks par to izdoto apjomu.

Obligāciju izvietošanu organizēja Lielbritānijas uzņēmums "KNG Securities" ar sadarbības partneriem no Vācijas "Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG" un "RP Martin Stockholm AB" no Zviedrijas. Kā reģionālie vērtspapīru tirdzniecības aģenti darbojās AS "BlueOrange Bank" un AS "Frigate", savukārt Vācijas uzņēmums "Aalto Capital" darbojās kā grupas konsultants un koordinators.

Kā norāda "Mogo Finance" grupas izpilddirektors Edgars Egle uzsver, ka uzņēmums ir apmierināts ar jaunu investoru piesaisti no visas Eiropas. "Ienākums no obligāciju pārdošanas palīdzēs mums turpināt izaugsmi Eiropā, kā arī mazināt mūsu aizņemšanās izmaksas. Šī emisija palīdz mums vēl vairāk diversificēt mūsu finansējuma avotus, kamēr mēs turpinām tiekties sasniegt vadošo pozīciju lietotu automašīnu finansēšanas nozarē Eiropā," norādīja Egle.

Kā ziņots, Luksemburgā reģistrētais "Mogo Finance" nodarbojas ar lietotu automašīnu finansēšanu. "Mogo Finance" ir attīstījis savu darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā un Baltkrievijā, izsniedzot vairāk nekā 250 miljonus eiro un strādājot ar neto līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli, kas pārsniedz 120 miljonus eiro. Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā.

Kā liecina "Firmas.lv" dati, AS "Mogo" pērn strādāja 13,855 miljonu eiro apgrozījumu un 3,552 miljonu eiro peļņu.