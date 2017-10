Trešdien noslēgusies Zviedrijas mediju koncerna "Modern Times Group" ( MTG Baltijas biznesa pārdošana starptautiskajai aktīvu pārvaldīšanas kompānijai "Providence Equity Partners" ("Providence"). Turpmāk nu jau bijušie MTG uzņēmumi Baltijā darbosies kā viena organizācija, kuras nosaukums būs "All Media Baltics", informēja uzņēmuma vadītājs Pjērs Danons.

Darījuma noslēgšanai saņemtas visu Baltijas valstu regulatoru, tostarp Latvijas Konkurences padomes atļaujas.

Darījums paredz, ka "Providence" iegādājas visu Zviedrijas mediju grupas MTG Baltijas biznesu – visus televīzijas (TV) kanālus, bezmaksas un maksas TV pakalpojumus, kā arī radio un digitālos aktīvus.

Darījums pilnībā noslēgts šodien, 18.oktobrī, un jaunais uzņēmums ar nosaukumu "AM Baltics" turpmāk apvienos visus Baltijā līdz šim reģistrētos MTG uzņēmumus, tostarp TV3, LNT, "Viasat", "Star FM" un "Smart AD".

Turpmākā "All Media Baltics" izaugsme tiks veidota, apvienojot vietējo un starptautisko nozares pieredzi un ekspertīzi. "Tā kā plānojam investēt jaunajās tehnoloģijās – HD (augstas izšķirtspējas) un VOD (video pēc pieprasījuma) platformu attīstībā, es ticu, ka mana lielā pieredze telekomunikāciju industrijā būs vērtīgs pienesums," uzsvēra Danons.

Viņš arī apstiprināja, ka nav plānots veikt radikālas izmaiņas "All Media Baltics" TV kanālos. Galvenais uzsvars, pēc viņa teiktā, tiks likts uz tehnoloģisko attīstību, lai turpinātu izstrādāt jaunus produktus un nodrošinātu izcilu pieredzi satura lietotājiem.

"Providence" izpilddirektors Karims Tabets pauda gandarījumu par darījuma veiksmīgu noslēgumu, norādot, ka PEP ir apņēmības pilns investēt "šajā spēcīgajā mediju industrijas spēlētājā, kam ir ievērojams izaugsmes potenciāls".

Tabets norādīja, ka pirmajā darbības gadā "Providence" plāno ieguldīt "All Media Baltics" uzņēmumu attīstībā vairāk nekā 10 miljonus eiro, lai radītu jaunus produktus un pakalpojumus pieaugošo klientu prasību apmierināšanai. "Investīcijas dos iespēju izstrādāt pilnīgi jaunus produktus un vienlaikus nodrošināt augstas kvalitātes ziņu un izklaides satura pieejamību dažādās platformās," uzsvēra "Providence" izpilddirektors.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka "Providence" nodrošinās, ka "All Media Baltics" uzņēmumi turpinās darboties, saglabājot redakcionālo neatkarību, kā arī vienlīdzīgus un godīgus nosacījumus visiem mediju un reklāmas tirgus dalībniekiem. ""Providence" augstu novērtē līdzšinējo vietējās vadības komandas darbu un apstiprina, ka esošās vadības komandas katrā valstī turpinās savu darbību," piepilda Tabets.

"All Media Baltics" vadības grupai pievienosies arī "Viasat" vadītājs Baltijā Antons Dzjubenko, kurš informēja, ka investīcijas satelītplatformas dekoderu attīstībā ir plānots veikt nākamā gada pirmajā pusē. "Mēs plānojam, ka pirmie maksas televīzijas kanāli, kas sāks raidīt HD kvalitātē, būs "TV1000 Premium" un "Viasat Sport Baltics". Tas būs tikai pirmais solis uzņēmuma modernizācijā. Manuprāt, tās ir ļoti labas ziņas tiem skatītājiem, kuriem, skatoties iemīļotās programmas, ir svarīgi baudīt augstas kvalitātes attēlu," piebilda Dzjubenko.

Savukārt "All Media Baltics" vadītāja Latvijā Baiba Zūzena pauda gatavību izaicinājumiem, ko nesīs jaunā uzņēmuma attīstības ēra. "Mēs esam gandarīti, ka pievienojamies "Providence" - spēlētājam ar starptautisku pieredzi telekomunikāciju un mediju nozarēs. Mūsu fokusā, tāpat kā iepriekš, būs mūsu prasīgā skatītāja un satura patērētāja vēlmes. Investīcijas ļaus mums apvienot jau esošo pieredzi pieprasīta vietējā satura izstrādē ar pasaulē pieejamajām nozares inovācijām. Rezultātā mēs radīsim augsti konkurētspējīgus produktus, kas nodrošinās vislabāko pieredzi visprasīgākajiem analītiskā, informatīvā un izklaides satura patērētājiem," uzsvēra Zūzena.

MTG, kas kopš 1998.gada darbojās Latvijā, piederēja telekanāli TV3, TV3+, TV6, LNT, "Kanāls 2" un radiostacija "Star FM", kā arī interneta portāli "Tvplay" un "Skaties". Igaunijā MTG piederēja televīzijas kompānija "Viasat Eesti", televīzijas kanāli TV3, TV6 un TV3+, savukārt Lietuvā MTG piederēja televīzijas kanāli TV3, TV3+, TV6 un "Viasat Sport Baltic". "Providence Equity Partners" Baltijas valstīs pārvalda mobilo telekomunikāciju uzņēmumu grupu "Bite Group", kā arī kontrolē 28,5% Latvijas interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja "Baltcom" kapitāldaļu.

Kā ziņots, MTG pavasarī paziņoja, ka pārdod raidorganizāciju biznesu Baltijas valstīs "Providence Equity Partners". Darījums ietver 100% biznesa daļu pārdošanu par 115 miljoniem eiro. Lēmums pārdot Baltijas biznesu tika skaidrots ar MTG notiekošajām pārmaiņām, mainot biznesa fokusu no tradicionālas raidorganizācijas uz globālu digitālo izklaides vidi.

Tāpat vēstīts, ka vasarā Ministru kabinets piešķīra atļauju "Providence" Lietuvas uzņēmumam "Bite Lietuva" iegūt izšķirošu ietekmi Latvijas mediju uzņēmumos SIA "TV 3 Latvia", AS "Latvijas neatkarīgā televīzija" (LNT) un SIA "Star FM". Valdības pārstāvji norādīja, ka triju Latvijas mediju uzņēmumi ieņem būtisku Latvijas plašsaziņas līdzekļu tirgus daļu un ir nozīmīgi no nacionālās drošības interešu viedokļa. Atbilstoši Nacionālās drošības likuma prasībām izšķirošas ietekmes jeb 100% kapitāldaļu iegūšanai šajos uzņēmumos nepieciešama Ministru kabineta atļauja. Lai pieņemtu lēmumu Ministru kabinets izvērtēja valsts drošības iestāžu sniegtos atzinumus par minēto darījumu, "Bite Lietuva" sniegto informāciju par tās īpašniekiem, kā arī citu pieejamo informāciju, kas ir būtiska vērtējot minēto darījumu no nacionālās drošības interešu viedokļa.