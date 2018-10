Biedrību un nodibinājumu reģistrā 18. oktobrī ierakstīta Maira Brieža boksa iniciatīvu atbalsta biedrība, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Biedrība plāno atbalstīt sporta iniciatīvas, radīt iespējas jauniešiem un bērniem iesaistīties sportā, rīkot sporta nometnes, kā arī sniegt atbalstu nelabvēlīgā vidē augušiem jauniešiem un bērniem.

Par biedrības amatpersonām ar tiesībām pārstāvēt to atsevišķi iecelts boksera Maira Brieža tēvs Ints Briedis un Maira Brieža menedžeris Raimonds Zeps.

Jau ziņots, ka Briedis novembrī aizvadīs savas karjeras 26. cīņu, Brieža un Gevora cīņa notiks ASV pilsētā Čikāgā naktī uz 11. novembri pēc Latvijas laika. Latvietis līdz šim 25 cīņās guvis 24 uzvaras, 18 reizes pretinieku uzvarot ar nokautu. Šogad Briedis ir WBSS smagā svara kategorijas (līdz 90,7 kilogramiem) galvenais favorīts, jo viņš izlikts ar pirmo numuru.

Mairis Briedis, dzimis 1985. gada 13. janvārī Rīgā, ir latviešu profesionālais bokseris, kurš cīnās pirmajā smagajā svara kategorijā (līdz 90,7 kg).

Pirmo cīņu profesionāļa karjerā Briedis aizvadīja tikai 2009. gada nogalē nepilnu 25 gadu vecumā. Pēc veiksmīgām pirmajām cīņām Briedis lielāku popularitāti līdzjutēju rindās un prestižu boksa aprindās ieguva pēc uzvaras "Eurosport" promotētā boksa turnīrā "Biggers Better" 2012. gada decembrī.

2013. gadā Briedis ieguva ieguva pasaules čempiona titulu IBA (International Boxing association) versijā svarā līdz 90,7 kilogramiem. Līdz ar to viņš kļuva par pirmo latvieti profesionālajā boksā, kurš kļuvis par pasaules čempionu kādā no svara kategorijām kādā no versijām.

2016. gadā Briedis, nokautējot DĀR sportistu Deniju Venteru, ieguva brīvo IBF (International Boxing federation) pasaules čempiona titulu svarā līdz 90,7 kilogramiem.

2017. gada 1. aprīlī Dortmundē notikušajā cīņā Briedis pēc punktiem uzvarēja Marko Huku un izcīnīja vakanto Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona titulu pirmajā smagajā svarā.

2017. gada vasarā Latvijas bokseris pieņēma piedāvājumu piedalīties jaunizveidotajā Pasaules boksa supersērijā (WBSS), kuras uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosaukto trofeju. Par savu pirmo pretinieku šajā turnīrā Briedis izvēlējās Eiropā dzīvojošo kubieti Maiku Peresu, kuru pēc punktiem uzvarēja 2017. gada 30. septembrī "Arēnā Rīga" notikušajā cīņā.