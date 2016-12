Nodibināts dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators 'Conexus Baltic Grid'

Foto: Mango

Rīgā ceturtdien nodibināta AS "Conexus Baltic Grid", kurai no AS "Latvijas Gāze" nodos dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus.