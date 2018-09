Šī gada Latvijas Startup zīmolu topa žūrija ir noteikusi 10 labākos jaunuzņēmumus, kuri cīnīsies par līdera lauriem – tie ir "CakeHR", "CastPrint", "Coffee Pixels", "HackMotion", "Lokalise", "Mintos", "Monetizr", "Nordigen", "Printify" un "Twino".

Šie 10 zīmoli 12. septembrī Latvijas Startup dienas ietvaros prezentēs savus stāstus žūrijai, kura lems, kurš tad ir pats jaudīgākais. Viens no top 3 zīmoliem iegūs arī iespēju kāpt uz "TechChill Superhero" skatuves. "Pitch" sesijas tiešraide no pulksten 10 būs visiem interesentiem pieejama LMT Straumē.

Startup zīmolu tops top, sadarbojoties "Accenture Latvia", Latvijas Startup asociācijai, "Digital Freedom Festival", "TechChill" un "DDB Consulting". Šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunuzņēmumu popularizēšanai pasaulē.

Labākos startup zīmolus nosaka nopietna žūrija – ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, Maksims Jegorovs no "Accenture", Aija Perta no "Rubylight", Tobijs Mūrs no "Imprimatur Capital", Juris Birznieks no Latban, Ingmārs Pūķis no LMT, Andris Rubīns no "DDB", Kristīne Korņilova no "TechChill", Egita Poļanska no Latvijas Startup asociācijas, Pēteris Marculāns no "Overkill Ventures" un Dagnija Lejiņa no "Digital Freedom Festival". Portālā "Delfi" notiks arī tautas balsojums.

Atgādinām, ka pirmajā Latvijas Startup zīmolu topā 2017. gadā uzvaras laurus plūca audio programmatūras jaunuzņēmums "Sonarworks", visstraujāk augošais startup zīmols bija "Printful", un lielākās rezonanses izraisītāji bija "Mintos".

Latvijas Startup zīmolu tops ir daļa no Mīlētāko zīmolu topa, kas tiek veidots jau kopš 2004. gada un kalpo kā svarīgs atskaites punkts patērētāju attieksmes atspoguļošanā. Pēdējo gadu jauninājumi ir Latvijas Zaļāko zīmolu tops, Darba devēju zīmolu tops un Startup zīmolu tops.