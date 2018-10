""Olainfarm" valdes un padomes darbības liecina par vēlmi radīt šķietamību par tiesisku rīcību. Mums ir pamats uzskatīt, ka "Olainfarm" kontroli ir pārņēmusi organizēta noziedzīga grupa, un mūs satrauc, ka pa šo laiku uzņēmumu var turpināt izsaimniekot, apzināti nodarot būtiskus zaudējumus visiem akcionāriem un apdraudot uzņēmuma nākotni. Atbilstoši likumam par to personīgi ir atbildīgi esošie uzņēmuma padomes un valdes locekļi," savu sašutumu par novilcināto lēmumu un kopumā notiekošo uzņēmumā pauž Nika Saveļjeva un Signe Baldere-Sildedze.

Saveļjeva un Baldere-Sildedze norāda, ka Irina Maligina labi zina, ka 4. septembrī "Olainfarm" ārkārtas akcionāru sapulcē, rīkojoties ar viltu, pretēji abu pārējo mantinieku gribai un interesēm, nomainīja padomi, ar savu rīcību atklāti demonstrējot, ka viņai nav svarīga citu mantinieku griba. Organizētā grupa šobrīd cenšas radīt ilūziju, ka uzņēmumā viss ir kārtībā. Reiderisma idejas autori Mārtiņš Krieķis un Pāvels Rebenoks, izmantojot Irinas Maliginas personiskās īpašības, nodrošināja sev vietu padomē un attiecīgi – iejaukšanās iespējas valdes darbā.

Šobrīd abām pārējām mantiniecēm tiek liegts īstenot viņu tiesības būt likumīgām dalībniecēm SIA "Olmafarm" (AS "Olainfarm" akcionārs; vienīgā valdes locekle šobrīd ir Irina Maligina). Irina Maligina nepilda savus pienākumus, un neveic nepieciešamās darbības, lai jaunākās māsas Annu Emīliju Maliginu un Niku Saveļjevu ierakstītu kā dalībnieces. Tas saistīts ar Irinas Maliginas izmisīgiem centieniem noturēt savu varu šajā uzņēmumā, kas ir "Olainfarm" akcionārs ar ļoti būtisku balsu skaitu.

AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētāja Pāvela Rebenoka izteikumi publiskajā telpā par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu "(..) Mēs ar valdi to pārrunājām un tādas iniciatīvas nebūs", ļauj izdarīt secinājumus, ka "Olainfarm" valde šobrīd rīkojas padomes vadīta un faktiski ir bezspēcīga. Šādi izteikumi un reālā rīcība neliecina par labu korporatīvo pārvaldību uzņēmumā un liek uzdot jautājumus par esošās valdes spēju pieņemt objektīvus un neatkarīgus lēmumus, īpaši, ņemot vērā faktu, ka padome nav lemttiesīga, un līdz ar to uzņēmuma pārvalde nav pilnīga. AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētāja Rebenoka izteikumi publiskajā telpā skaidri demonstrē, ka esošā "Olainfarm" padome nevēlas uzklausīt akcionāru viedokli un izsakās par jautājumiem, kas ir tikai un vienīgi īpašnieku kompetencē, rupji pārkāpjot korporatīvo ētiku.

Balderei-Sildedzei, vairākus mēnešus strādājot padomē, bija iespēja pārliecināties, kas patiesībā notiek uzņēmumā, tāpēc arī viņas rīcība bija tāda, kāda bija, t.sk., nestrādāt kopā ar šādiem padomes locekļiem. "Olainfarm" kā nekad ir nepieciešama profesionāla pārvaldība.

Šajā brīdī vēlamies vērsties arī pie mazākuma akcionāriem – ļoti svarīgi, ka viņi ierastos uz plānoto akcionāru sapulci 22. novembrī, jo viņu viedoklis, kam pieder 31% "Olainfarm" akciju, ir ļoti būtisks.