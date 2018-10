To, kas notiek ar "Olainfarm" kopš tā īpašnieka un ilggadējā vadītāja Valērija Maligina aiziešanas mūžībā, no biržas investoru skatpunkta var nosaukt vienā vārdā – nenoteiktība. "INVL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs vērtē, ka nenoteiktība ir galvenais risks, ko uzņemas biržas investori, kad iegulda uzņēmuma akcijās. Tā var būt dažāda un izrietēt no atšķirīgiem ar emitentu saistītiem faktoriem un iemesliem. Nenoteiktības apmērs vienmēr atspoguļojas diskonta apmērā, ko piemēro investori.

"Rīgas biržā ir emitenti, kuri var sacensties ar lielu nenoteiktību un attiecīgiem diskonta apmēriem, kas nav labi, jo tādēļ mūsu tirgus kopumā ir "lēts". Savukārt līdz traģiskajam notikumam "Olainfarm" bija to vietējo emitentu starpā, kuru novērtējums bija viens no augstākajiem, un bija investori, kuri bija gatavi pat piemaksāt, lai kļūtu par "Olainfarm" akcionāru," norāda Martinovs. Piemēram, uzņēmuma šā gada otrā ceturkšņa pārskats liecina, ka "Olainfarm" P/E koeficients ("Price Earning" jeb cenas un peļņas attiecība) par periodu 01.07.2017.-30.06.2018. bija 10,5, savukārt par periodu 01.07.2016.-30.06.2017. – 13,7.

Jāatgādina, ka cenas un peļņas attiecību (P/E) aprēķina uzņēmuma akcijas cenu perioda beigās, dalot ar peļņu uz akciju, skaidrots "Nasdaq Baltic" biržas mājaslapā. Un tas ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, ko izmanto investori.

Darbības rādītāji nav pasliktinājušies

Ņemot vērā faktu, ka "Olainfarm" darbības radītāji nav pasliktinājušies un ir pat vērojama pozitīva dinamika, Martinovs spriež, ka nenoteiktība, kas pēdējā laikā tikai pastiprinās, saasinoties mantinieku strīdiem, ietekmē biržas investorus, kuri iepriekš bija gatavi šķirties no 11,50 eiro par akciju, bet šobrīd tikai ap 6,50–6,75 eiro.

2018. gada sešos mēnešos uzņēmuma pārdošanas apjomi samazinājās par 1% salīdzinājumā ar 2017. gada pirmo pusgadu un sasniedza 61,8 miljonus eiro, ceturkšņa pārdošanas rezultāti ir stabilizējušies virs 30 miljonu eiro līmeņa, liecina "Olainfarm" konsolidētais pārskats "Nasdaq Baltic" biržā. Neskatoties uz pārdošanas rezultātiem, kas bija nedaudz zemāki nekā 2017. gada pirmajā pusē, tīrās peļņas apjoms 2018. gada pirmajā pusgadā nedaudz palielinājās. Šā gada pirmajā pusē "Olainfarm" peļņa bija 5,8 miljoni eiro, savukārt pērn atbilstošā laika periodā 5,7 miljoni eiro.

"Olainfarm" padomnieks investoru attiecību jautājumos Salvis Lapiņš skaidro, ka uzņēmuma darbības rezultāti šī gada laikā ir ļoti tuvi iepriekšējā gada rādītājiem, vairākās pozīcijās tos pat pārsniedzot. "Tā kā uzņēmuma darbība ir nedaudz uzlabojusies, mūsu vērtējumā vienīgais iemesls tik straujam akcijas cenas kritumam pēdējā laikā ir saistīts ar cīņu par kontroli pār uzņēmumu un atsevišķu akcionāru uzņēmuma stabilitāti neveicinošām aktivitātēm publiskajā telpā," norāda Lapiņš un, runājot par plāniem nākotnei, teic, ka "Olainfarm" vienmēr ir bijis uz strauju, pat agresīvu attīstību vērsts, tomēr minētā cīņa par ietekmi uzņēmumā (vismaz uz brīdi) šādu plānu realizāciju ir sarežģījusi.

Uzņēmumam nepieciešams saimnieks

Skatoties no ilgtermiņa perspektīvas, Martinovs teic, ka ir absolūti skaidrs, ka "Olainfarm" ir nepieciešams saimnieks/i, kas rūpēsies par tā darbību, noteiks attīstības tempu un pieskatīs, lai uzņēmums netiktu ierauts strīdos un cīņā par ietekmi. Protams, kādu laiku "Olainfarm" var turpināt virzīties uz priekšu, jo impulss, kas tika dots Maligina laikos, izskatās stiprs – ražošanas un pārdošanas procesi uzņēmumā ir sakārtoti, uzņēmuma partneri un klienti turpina sadarboties un pildīt savas saistības. Bet jautājums – cik ilgam laikam šī atspēriena pietiks un kas turpinās notikt apkārt?

Lapiņš uzskata, ka vislielāko apdraudējumu straujai uzņēmuma tālākai attīstībai rada tieši negatīvā retorika, kas no dažu akcionāru puses pēdējā laikā ir īpaši pastiprinājusies. Tā nepalīdz nedz veidot attiecības ar partneriem, nedz piesaistīt jaunus darbiniekus, neveicina arī uzticību no finanšu tirgus puses. "Uzņēmuma vadība ir pilnībā darboties spējīga, ko tā parādījusi jau vairāku gadu garumā, tai ir gan zināšanas, gan izpratne, gan ambīcijas, lai turpinātu visai strauju uzņēmuma attīstību," uzsver Lapiņš.

"Pat abstrahējoties no problēmām akcionāru līmenī, ir skaidrs, ka "Olainfarm" darbojas konkurences apstākļos un konkurenti nemitīgi cīnās par "Olainfarm" tirgus daļu un klientiem, pārvilina darbiniekus. Pat normālos apstākļos ir nepieciešams liels un rūpīgs darbs, kas stratēģiski noteikti tiek vadīts, lai nezaudētu šajā konkurences cīņā. Pat ja mantiniekiem būtu kopīgs viedoklis par "Olainfarm" attīstību, viņiem būtu jāpierāda gan biržas investoriem, gan darbiniekiem, gan partneriem un klientiem sava spēja tikt galā ar šo smago nastu un atbildību," norāda Martinovs. Tādēļ miers un konsolidācija mantinieku vidū ir ārkārtīgi svarīgs priekšnoteikums "Olainfarm" turpmākai attīstībai.

Labāk slikts miers

Arī Lapiņš piekrīt – jo ātrāk konfliktējošie akcionāri novērtēs un sapratīs, ka "Olainfarm" ir viņu galvenais aktīvs un tā attīstība ir veicināma, nevis traucējama, jo ātrāk arī pats uzņēmums spēs sasniegt straujākus izaugsmes tempus.

Tomēr pagaidām izskatās, ka mantinieku "karš" tikai pieņemas spēkā, vērtē Martinovs, un "smagā artilērija" vēl tikai tiks likta lietā. Parasti uzņēmums, kas tiek pakļauts akcionāru "kariem", slīgst "depresijā", jo strīdos ierautās puses izmanto destruktīvas metodes savai aizsardzībai un uzbrukumiem. Bizness no tā cieš, un uzņēmuma vērtība samazinās.

"Tas arī ir galvenais faktors, kas varētu padarīt "Olainfarm" akcijas cenas svārstīgumu vēl lielāku. Vislielākās bažas investoru un kreditoru vidū ir par to, ka tad, ja strīdi ievilksies un cīņa saasināsies, "Olainfarm" cena turpinās kristies un var sākties "tehniska" negatīvu faktoru ietekme – "Olainfarm" kreditori varētu pieprasīt aizdevumu atmaksu, lielie institucionālie biržas investori būs spiesti pārdot savas akciju paketes par jebkādu cenu. Tad "Olainfarm" vadības centieni nodrošināt likviditāti biržā vairs nebūs efektīvi un arī mantinieku bagātība strauji samazināsies," teic Martinovs.

Tādēļ labāk būtu ieklausīties tautas gudrībā, kas saka, ka slikts miers ir labāks par vislabāko karu. Savukārt biržas spekulantiem Martinovs iesaka aktīvi sekot līdzi notikumiem ap šo strīdu un "pieturēt likviditāti" pozīcijai "Olainfarm" akcijās, jo izskatās, ka ar šīm akcijām varēs ļoti labi nopelnīt, bet tikai nedaudz jāpaciešas. Tik lētas "Olainfarm" akcijas jau sen nav bijušas.