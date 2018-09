AS " Olainfarm " ir kļuvusi par vienu no retajiem biržas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kam turpmāk būs jau trīs akciju tirgus nodrošinātāji, liecina uzņēmuma paziņojums "Nasdaq Riga" biržai.

Par jaunāko AS "Olainfarm" akciju tirgus nodrošinātāju ir kļuvusi starptautiskā investīciju kompānija UAB "Orion Securities", kas turpmāk līdzās AS "LHV Pank" un AB "Šiauliu Bankas" veiks tirgus nodrošināšanu ar uzņēmuma akcijām.

Ziņojumā biržai tiek norādīts, ka, labojot iepriekšējās uzņēmuma padomes pieļautās kļūdas, AS "Olainfarm" jaunā vadība ir nolēmusi paplašināt un pilnveidot attiecības ar uzņēmuma akcionāriem un investoriem. Tostarp, paplašinot uzņēmuma akciju tirgus nodrošinātāju skaitu, akcionāriem un potenciālajiem investoriem pavērsies lielākas iespējas gan iegādāties, gan realizēt AS "Olainfarm" akcijas.

"Diemžēl iepriekšējās AS "Olainfarm" padomes darbības laikā finanšu tirgi, uzņēmuma darbības caurskatāmība un visu, tajā skaitā mazo, akcionāru intereses acīmredzami nebija prioritāte. Savukārt mēs uzskatām, ka uzņēmuma attieksmes maiņa šajos jautājumos ir viens no svarīgākajiem jaunās komandas uzdevumiem. Panākot vienošanos par akciju tirgus trešo nodrošinātāju, AS "Olainfarm" atkal centīsies kļūt par vienu no vadošajiem Baltijas uzņēmumiem investoru attiecību jomā. Jāuzsver, ka veseli trīs tirgus nodrošinātāji šobrīd ir tikai dažiem uzņēmumiem Baltijā. Jau tuvākajā laikā plānojam uzsākt vai atjaunot arī citas investoru attiecību aktivitātes," saka AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks.

Pēc "Nasdaq Riga" biržas mājas lapā atrodamā skaidrojuma, tirgus uzturētāji dod investoriem lielāku drošības sajūtu. Tirgus uzturētāja pienākums ir nepārtrauktās tirdzniecības laikā noteiktiem vērtspapīriem uzturēt pieprasījumu un piedāvājumu konkrētā cenu svārstību apgabalā. Investoriem samazinās likviditātes izmaksas un risks, jo efektīvāk tiek noteikta vērtspapīra cena. Tādējādi tirgus uzturētāji vairo uzņēmumu pievilcību investoru acīs – īpaši to, kurus interesē apjomīgi ieguldījumi. "Nasdaq" Baltijas tirgū ir divu veidu tirgus uzturētāji.

Jau ziņots, ka nelaiķa Valērija Maligina mantinieces aizbildne Signe Baldere-Sildedze un mantiniece Nika Saveļjeva vērsušās tiesībsargājošajās iestādēs par iespējamu reiderismu saistībā ar vadības maiņu AS "Olainfarm".

Jāatgādina, ka 4. septembrī notikušajā AS "Olainfarm" akcionāru sēdē pieņemts lēmums no padomes atsaukt tās priekšsēdētāju Ivaru Kalviņu, vietnieku Milanu Beļeviču un padomes locekli Ivaru Godmani. Viņu vietā par padomes priekšsēdētāju ievēlēts advokāts Pāvels Rebenoks, par vietnieci – Valērija Maligina mantojuma aizgādne Irina Maligina, par padomes locekļiem – Mārtiņš Krieķis, Daina Širlaka un Signe Baldere-Sildedze.