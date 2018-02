AS " Olainfarm " piederošais Baltkrievijas zāļu tēju, to maisījumu un ārstniecības augu pulveru ražotājs "NPK Biotest" ir saņēmis Baltkrievijas labas ražošanas prakses sertifikātu, tāpēc šogad varēs sākt piecu Baltkrievijas tirgum paredzētu "Olainfarm" medikamentu pakošanu šajā valstī, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāja Sigita Zviedre.

No šī gada "NPK Biotest" kļūs par elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA "Tonus Elast" produkcijas izplatītāju Baltkrievijā, skaidroja Zviedre.

"Kopš meitasuzņēmumu iegādes mēs strādājam, lai tos integrētu "Olainfarm" koncernā un optimāli izmantotu sinerģijas iespējas. "NPK Biotest" esam radījuši sertificētu ražošanas platformu, kas palīdzēs "Olainfarm" izmantot tās priekšrocības, kuras Baltkrievijas likumdošana nodrošina vietēji ražotiem produktiem. Interesi izmantot "NPK Biotest" pakalpojumus medikamentu pakošanā jau ir izrādījušas arī citas Eiropas farmācijas kompānijas,'' pastāstīja "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Oļegs Grigorjevs.

"Olainfarm" Baltkrievijas zāļu tēju, to maisījumu un ārstniecības augu pulveru ražotāju "NPK Biotest" iegādājās 2016. gadā, lai iegūtu ražošanas platformu, ar kuru atvieglot "Olainfarm" un tās meitasuzņēmumu darbu Baltkrievijā, kā arī papildinātu koncerna produktu portfeli ar zāļu tējām un to maisījumiem. ''Mēs arī novērtējam "NPK Biotest" ilggadējo sekmīgo sadarbību ar Baltkrievijas aptiekām un medicīnas preču tirdzniecības vietām, tāpēc uzticēsim izplatīt "Tonus Elast" produkciju. Tā mēs izmantosim potenciālu audzēt "Tonus Elast" pārdošanas apjomu Baltkrievijā," skaidroja Grigorjevs.

"NPK Biotest" ir viens no pirmajiem privātajiem farmācijas uzņēmumiem Baltkrievijā. To 1990. gadā Grodņā izveidoja Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas darbinieku grupa. "NPK Biotest" izstrādā un ražo dabiskas izcelsmes ārstniecības līdzekļus un uztura bagātinātājus. Tā produktu portfelī ir vairāk nekā 100 zāļu tēju, to maisījumu un ārstniecības augu pulveru. "NPK Biotest" pieder četras aptiekas Grodņā.

Pēc nekonsolidētajiem "Olainfarm" provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2017. gadā veidoja 91,97 miljonus eiro, kas ir tikpat, cik 2016. gadā. Baltkrievija ar 8,76 miljonu eiro realizāciju bija uzņēmuma ceturtais lielākais tirgus un veidoja 10% no kopējās "Olainfarm" realizācijas. Uzņēmuma medikamentu noiets Baltkrievijā 2017. gadā pieauga par 20%, salīdzinot ar 2016. gadu. Pēc provizoriskiem rezultātiem "NPK Biotest" produktu realizācija 2017. gadā lēšama 2 miljonu eiro apmērā.

Šobrīd "Olainfarm" produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.