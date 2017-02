Konditorejas izstrādājumu un uzkodu ražošanas uzņēmuma "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" valdes priekšsēdētāja amatā ar šā gada 1. februāri stājies Toms Didrihsons, amatā nomainot līdzšinējo valdes priekšsēdētāju Eriku Smitu-Hansenu pienākumus, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā.

Savukārt uzņēmuma valdes locekļa amatu no 1.februāra ieņem "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" komercdirektors Jevgenijs Fedjaņins.

Pārmaiņas vadības komandā īstenotas, jo Smits-Hansens ir pabeidzis uzņēmuma iegādi un integrāciju "Orkla" grupā.

"Toms Didrihsons ir kompetents vadītājs ar padziļinātām zināšanām vietējā tirgū, un esmu priecīga, ka viņš ir pieņēmis iespēju kļūt par "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" valdes priekšsēdētāju. Kopš 2015. gada, kad Latvijas saldumu un uzkodu ražotājus pārņēma "Orkla" grupa, ir īstenotas ievērojamas pārmaiņas un Toms ir bijis nozīmīgs komandas loceklis šajā pārmaiņu procesā," norāda "Orkla Confectionery & Snacks" valdes priekšsēdētāja Anna-Beta Froihena.

Didrihsonam ir vairāk nekā 12 gadu pieredze "Orkla" grupas uzņēmumos, pildot "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" (iepriekš "NP Foods") integrācijas direktora, finanšu direktora un valdes locekļa pienākumus, kā arī iepriekš strādājot dažādos amatos "Orkla Foods Latvija" (iepriekš "Spilva"). Viņš ir ieguvis bakalaura grādu banku un finanšu vadībā Kvīnslendas Tehnoloģiju universitātē, Austrālijā, kā arī uzņēmējdarbības vadības maģistra (MBA) grādu Rīgas Biznesa skolā.

"Smits-Hansens ir paveicis lielisku darbu, integrējot "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" uzņēmumu "Orkla" grupā. Tagad mēs redzam augošus uzņēmuma rezultātus un ticam, ka ir radīti stipri pamati uz kuriem būvēt spēcīgu un konkurētspējīgu nākotni," papildina Froihena.

Jau vēstīts, ka "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" veiks daudzmiljonu eiro investīcijas jaunas, mūsdienīgas un multifunkcionālas ražotnes būvniecībā Latvijā.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir "Orkla Confectionery&Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA "Orkla Foods Latvija".

"Orkla Confectionery&Snacks Latvija" (iepriekš "NP Foods") apgrozījums 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 740 000 eiro un sasniedza 71,6 miljonus eiro, bet koncerna zaudējumi bijuši 1,214 miljoni salīdzinājumā ar 1,107 miljonu eiro peļņu iepriekšējā gadā. "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" pārstāv šādus produktu zīmolus - "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi" un "Taffel".