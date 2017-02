Tāpat patlaban tiek izvēlēts ģenerālais būvuzņēmējs, kas veiks turpmākos viesnīcas restaurācijas darbus.

Projekta pārstāvji arī pastāstīja, ka viesnīcai pieguļošajā teritorijā patlaban notiek sakopšanas darbi un ir uzstādīta sēta. Tāpat patlaban tiek izstrādāts teritorijas labiekārtošanas projekts. Par parka teritorijās labiekārtošanu ir atbildīgs Jūrmalas domes attīstības departaments. Projekta pārstāvji norādīja, ka cenšas stingri ievērot plānoto grafiku un patlaban viss norit laikā.

Otru sezonu ēkā ir nodrošināta apkure, ir veikti visi hidroizolācijas darbi, kā arī nosusināts pagrabs. Īstenota telpas deratizācija un dezinfekcija.

Šogad plānots paveikt visus pamatceltniecības darbus - izveidot numurus, īstenot fasādes ēkas darbus un ievilkt inženieru komunikācijas.

Projekta īstenotāji norāda, ka par viesnīcas un "wellness" klīnikas izmaksām varēs runāt tikai pēc projekta pabeigšanas. Izmaksas ir atkarīgas no tā, cik daudz būs iespējams saglabāt no tā, kas atlicis no klīnikas ēkas. Patlaban tajā notiek neatkarīga ekspertīze.

Jau vēstīts, ka vēsturiskā sanatorijas kompleksā "Ķemeri" plānots veidot pieczvaigžņu viesnīcu "Park Hotel Ķemeri" un "wellness" jeb labsajūtas klīniku.

Kā ziņots, 1998.gadā Ķemeru sanatoriju iegādājās uzņēmums "Ominasis Latvia", kas piederēja Saūda Arābijas investoram Omāram Saleham Al Hamdi. Kopš tā laika uzņēmums regulāri izpelnījās pārmetumus par privatizācijas nosacījumu nepildīšanu, pārāk lēniem rekonstrukcijas darbiem un nepietiekamu investīciju ieguldīšanu. Tāpat uzņēmums regulāri bija iesaistīts dažādās tiesvedībās par saistību nepildīšanu.

2003.gadā ekskluzīvo viesnīcu ķēde "Kempinski" apliecināja, ka ir gatava kļūt par sanatorijas "Ķemeri" operatoru jeb apsaimniekotāju pēc tās rekonstrukcijas pabeigšanas. Tomēr rekonstrukcija ieilga.

2012.gadā bez pēdām pazuda arābu investoriem piederošā SIA "Ominasis Latvia". Uzņēmums nespēja pabeigt Ķemeru sanatorijas rekonstrukciju un piedzīvoja vienu maksātnespējas pieteikumu un tiesvedību pēc otras.

2014.gada oktobrī savu gatavību iegādāties maksātnespējīgajai "Ominasis Latvia" piederošo Ķemeru sanatorijas mantas kopumu izsolē apliecināja "Park Hotel Ķemeri", taču mēnesi vēlāk izsole atzīta par nenotikušu, jo uzvarētājs nebija noteiktajā laikā samaksājis par pirkumu.

2015.gada februārī kreditoru sapulcē tika apstiprināta Ķemeru sanatorijas nekustamā īpašuma pārdošana, un īpašumu nolemts pārdot nodrošinātajam kreditoram SIA "Arhiidea". Pārdošanas cena tika noteikta atbilstoši pēdējās nenotikušās izsoles sākumcenai - 2,86 miljoni eiro. Ķemeru sanatorija Krievijas pilsonim Aleksandram Gusakovam piederošās SIA "Park Hotel Ķemeri" īpašumā oficiāli nonāca 2015.gada 6.februārī, kad tiesa apstiprināja cesijas darījumu starp sanatorijas pircēju SIA "Arhiidea" un SIA "Park Hotel Ķemeri". Līdz ar to "Arhiidea" visas savas prasījuma tiesības cedējusi "Park Hotel Ķemeri".

Tāpat vēstīts, ka pērn parakstīts nodomu protokols starp Jūrmalas domi un uzņēmumu "Park Hotel Ķemeri". Protokols paredz Ķemeru sanatorijas kompleksa atjaunošanu, sākot tajā viesnīcas un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu līdz 2019.gada 1.oktobrim, radot vismaz 195 jaunas darbvietas.

Kā iepriekš informēja pilsētas domes pārstāve Ieva Aile, pašvaldība, parakstot protokolu, apliecinājusi, ka ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma atbalstu sakārtos pieguļošo infrastruktūru - atjaunos vēsturisko Ķemeru parku, izveidos interaktīvu dabas tūrisma objektu, sakārtos ceļus un autostāvvietas.

Tāpat vēstīts, ka līgumu ar "Park Hotel Kemeri" par sanatorijas "Ķemeri" tehnoloģisko atbalstu un objekta rekonstrukciju ir parakstījis Krievijas viesnīcu tīkls "Heliopark Hotels&Resorts". Ieguldījumi sanatorijas rekonstrukcijā būs līdz 20 miljoniem eiro.