Izsoli rīkoja zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs un tās sākumcena bija 3,2 miljoni eiro. Izsole notika no 23.maija līdz 22.jūnijam.

Izsole tika rīkota par labu Igaunijas "Eesti Krediidipank". "Homburg Zolitūde" pārstāve Rūta Grikmane iepriekš sacīja, ka banka, visticamāk, ir nolēmusi meklēt jaunu investoru, ko "Homburg Zolitude" nekādā veidā nespēj ietekmēt. "Homburg Zolitude" faktiski ir zaudējusi jebkādas iespējas lemt par tālāko objekta attīstību un nākotni.

Igaunijas banka "Eesti Krediidipank" vērsusi piedziņu pret nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Homburg Zolitude". Šis uzņēmums bija attīstītājs visam Priedaines ielas 20 projektam gan ar sabrukušo tirdzniecības centru, gan tam blakus esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo namu. Pērn 27.septembri tika pabeigts "Homburg Zolitude" tiesiskās aizsardzības process, pēc kura banka uzsāka īpašuma piedziņu.

Vietējie iedzīvotāji un traģēdijā cietušo tuvinieki jau sākotnēji pauda savu nostāju, ka nams ir jānojauc un tajā vietā jāierīko skvērs bojāgājušo piemiņai. Arī biedrība "Zolitude 21.11." paziņoja, ka neatbalsta dzīvokļu mājas pastāvēšanu. Biedrības vadītāja Regīna Ločmele-Luņova iepriekš pauda bažas, ka izsole tiek organizēta, lai ēkas attīstītājs varētu izvairīties no kompensāciju maksāšanas traģēdijā cietušajiem.

"Pagaidām jāredz, kurš notikumu scenārijs attīstīsies. Viens variants - ēkas jaunais īpašnieks varbūt būs kāds bankas meitasuzņēmums, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu uzraudzīšanu. Otrs variants paredz slepenu vienošanos starp banku un "Homburg Zolitude", ka ēku iegādāsies kāds ar "Homburg Zolitude'' saistīts uzņēmums. Tādējādi banka atgūs naudu, bet "Homburg Zolitude" izvairīsies no kompensāciju maksāšanas," skaidroja Ločmele-Luņova. Šobrīd kompensācijas cietušie saņem tikai no "Maxima", "Homburg Zolitude" savu daļu no kompensācijas nemaksā.