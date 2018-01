Par dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS " Conexus Baltic Grid " ("Conexus") valdes priekšsēdētāju kļuvusi no AS " Latvijas gāze " pagājušā gada beigās atbrīvotā valdes locekle Zane Kotāne, liecina "Conexus" publicētais paziņojums.