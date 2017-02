Latvijas labākā darba devēju titulu piekto gadu pēc kārtas ieguvis AS " Latvenergo ", portālam "Delfi" pavēstīja "CV-Online Latvia" mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.

Par labāko darba devēju valsts pārvaldē tika atzīta Latvijas Republikas Saeima, bet titulu "Gada izaugsme" ieguvis darba devējs, kas sarakstā pakāpies par visvairāk pozīcijām uz augšu, – SIA "Premier Restaurants Latvia" jeb "McDonald's".

Šogad pirmo reizi aptaujas vēsturē tika nosaukti labākie darba devēji arī sabiedriskās ēdināšanas sektorā, un titulu "TOP darba devējs 2016 sabiedriskās ēdināšanas sektorā" ieguva AS "Lido".

Titulu "TOP darba devējs 2016 finanšu sektorā" piekto gadu pēc kārtas ieguva AS "Swedbank", par "TOP darba devēju 2016 transporta un loģistikas sektorā" atzīts AS "Air Baltic Corporation", bet labākais darba devējs IT un telekomunikāciju sektorā bijis SIA "Latvijas Mobilais telefons".

Vissīvākā cīņa līdz pēdējam balsošanas brīdim bijusi par pirmo vietu starp tirdzniecības nozares uzņēmumiem – SIA "Circle K Latvia" (iepriekš SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia") un SIA "Coca-Cola HBC Latvia", kurā SIA "Circle K Latvia" izdevās nosargāt līdera pozīciju un titulu "TOP darba devējs 2016 tirdzniecības sektorā". Tāpat saglabāt titulu "TOP darba devējs 2016 ražošanas sektorā" izdevies AS "Latvenergo", iegūstot kopumā divus titulus.

Par labāko darba devēju Kurzemē atzīts SIA ""Ventspils nafta" termināls", Zemgalē - AS "Dobeles dzirnavnieks", Vidzemē - AS "Cēsu alus", bet Latgales populārākais un iekārotākais darba devējs bijis AS "Latvijas maiznieks".

Aptauju "TOP darba devējs 2016" veica interneta personāla atlases uzņēmums "CV-Online Latvia". No pērnā gada 6. decembra līdz šā gada 22. janvārim aptaujā piedalījās 12 000 respondentu no visas Latvijas.