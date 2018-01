Par Liepājas viesnīcas "Līva" īpašnieka SIA "AN Projekts" 100% kapitāldaļu īpašnieku kļuvis Vācijas uzņēmums "Leipold + Co GmBH", liecina "Firmas.lv" informācija.

Līdz šim "AN Projekts" īpašnieki bija AS "ALPS Investments" (29,68%), SIA "BBR 3" (29,68%), SIA "MM investīcijas" (29,68%), AS "VLA Projekts" (9,92%) un Andris Deņisovs (1,05%). Uzņēmums "MM investīcijas" 100% apmērā pieder uzņēmēja Māra Martinsona dēlam Mārcim Martinsonam. Savukārt Māris Martinsons līdz 2017.gada oktobrim bija vienīgais "AN Projekts" valdes loceklis.

Liepājas viesnīca "Līva" 2011. gada 15. septembra izsolē tika pārdota uzņēmumam "AN Projekts" par 1,2 miljoniem latu (1,71 miljons eiro).

"AN Projekts" 2016. gadā strādāja ar 931 460 eiro apgrozījumu un guva 149 791 eiro peļņu.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sniegtie pakalpojumu apjomi ir palielinājušies par 4,1% jeb 36 968 eiro. Proporcionāli palielinājušās arī izmaksas - par 3,9%.

"AN Projekts" reģistrēts 2011. gada 7. septembrī un tā apmaksātais pamatkapitāls ir 2844 eiro.