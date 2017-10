Raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" otrdienas rītā Kučinskis pauda, ka Ašeradens par vēlmi aiziet informējis jau pirms trīs vai četrām nedēļām. "Mēs par to esam diezgan runājuši un vakar beidzamā vienošanās bija tāda, ka, klau, ekonomikas ministr, mums ir jāpasaka "Telia Sonera", ko darīsim ar LMT un "Lattelecom", mums ir Inčukalna [gāzes krātuves] jautājums…"

Tajā pašā laikā premjers ļāva noprast, ka attiecībā uz divu lielo telekomunikācijas uzņēmumu nākotni neskaidrību nav.

"Mēs esam pilnīgi visu izrunājuši, mums ir bijušas vismaz piecas neformālas sapulces ar ministriem. Mēs to zinām, jautājums ir jāpabeidz, ir jāpasaka, kas ir arī apsolīts, - jā vai nē. Tāpat ir jautājums par "Liepājas metalurgu", tur gan es nezinu, kas ir palicis no trīs beidzamiem pretendentiem," stāstīja Kučinskis.

Viņš pauda pārliecību, ka valstij ir jāiegādājas "Conexus Baltic Grid" kontrolpakete, bet vēl aktuāls ir jautājums, ko teiks esošie akcionāri.

Turpinot par LMT un "Lattelecom" apvienošanu viņš teica: "Arī "nē" ir atbilde, bet mēs to pateiksim." Lai gan premjers ļāva noprast, ka viņam ir viedoklis par vēlamo lēmumu, tomēr viņš atteicās to paust bez Ekonomikas ministrijas aprēķiniem. "Bez izvērtējuma, bez ekonomikas ministra analīzes, ar ko viņš nāk uz valdību, [es neesmu gatavs] šobrīd jau saknē pateikt, ka es esmu tikai vienās domās. Šobrīd ir saruna par to, vai kontrolpakete ir valstij vai nav valstij," teica Ministru prezidents.

Kā portālam "Delfi" norādīja ekonomikas ministra Arvila Ašeradena padomniece Agita Baltbārde, ministrs neapstiprina informāciju, ka jautājums par LMT un "Lattelecom" apstiprināšanu būtu Ašeradena un Kučinska starpā jau izrunāts un nolemts.

Ekonomikas ministrija 5. oktobrī valdībā iesniegusi priekšlikumu tālākai rīcībai ar valstij piederošajām LMT un "Lattelecom" kapitāldaļām. Tagad tiek gaidīts, kad tas tiks iekļauts Ministru kabineta sēdes dienas kārtībā, pastāstīja Baltbārde.

Nedaudz vēlāk, pēc valdības sēdes, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens žurnālistiem atklāja, ka "Telia Sonera" jau ir gatavi piekrist tam, ka kontrolpaketi apvienotajā uzņēmumā pārņems Latvijas valsts, ja tas pamudinās valdību piekrist apvienošanai.

Ja valdība lems neapvienot abus uzņēmumus, tad "Telia" draud pārdot savas daļas šajos uzņēmumos.

"Telia" grupas uzņēmumiem "Sonera Holding" un "Telia Company" pieder kopumā 49% LMT kapitāla daļu, bet Latvijas valstija "Latvijas Radio un televīzijas centra" un Privatizācijas aģentūras (PA) personā - kopumā 28% daļu. Vēl 23% LMT daļu pieder "Telia" un Latvijas valsts kopīgi kontrolētajam uzņēmumam "Lattelecom".

"Telia" grupas kompānijai "Tilts Communications" pieder 51% "Lattelecom" kapitāla daļu, bet Latvijas valstij PA personā - 49%.

Pilna intervija ar premjerministru apskatāma šeit: