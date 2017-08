Lēmums pieņemts, jo valsts uzņēmumā ir mazākuma akcionārs, un valstij piederošā akciju pakete nenodrošina ietekmi lēmumu pieņemšanā un LK pārvaldībā, portāls "Delfi" uzzināja Privatizācijas aģentūrā.

Kopš uzņēmuma privatizācijas 2002. gadā dividendes akcionāriem nav izmaksātas. Tāpat tika ņemts vērā, ka potenciāli uzņēmumam aizejot no biržas un kļūstot par slēgtu akciju sabiedrību, valstij būtu ierobežotas iespējas turpmāk rīkoties ar akcijām, un to likviditāte būtu zema.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apstiprinātā akciju atpirkšanas cena ir augstāka, nekā LK akciju tirdzniecības cena biržā NASDAQ Riga pēdējo 12 mēnešu laikā. Pārdodot akciju paketi, valsts kopumā saņems 14,2 miljonus eiro.

PA atzīmē, ka šā gada 12. jūlijā FKTK publiskoja paziņojumu par atļauju "Vitol" izteikt LK akciju obligāto atpirkšanas piedāvājumu par vienas akcijas atpirkšanas cenu 0,71 eiro. "Vitol" piedāvātā vienas akcijas atpirkšanas cena 0,71 eiro ir FKTK pārbaudīta un atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktajai akciju atpirkšanas cenas aprēķināšanas kārtībai.

Lemjot par valstij piederošo LK akciju pārdošanu "Vitol" izteiktajā akciju obligātajā atpirkšanas piedāvājumā, tika ņemti vērā vairāki apsvērumi, kas būtiski var ietekmēt valsts turpmākās iespējas rīkoties ar akcijām un LK akciju likviditāti.

Uz atpirkšanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas dienu "Vitol" piederēja 70,75% no LK pamatkapitāla, AS "Swedbank" turēja klientu vērtspapīru kontus kopumā ar 6,51% akciju, valsts pensiju speciālajam budžetam piederēja 10% akciju, mazo akcionāru rokās bija 12,74% akciju.

Jau šobrīd, ievērojot šādu akcionāru struktūru, valstij piederošo LK akciju likviditāte ir ierobežota, norāda PA.

Ņemot vērā, ka daļa mazākuma akcionāru, kuru akcijas nav dereģistrētas un joprojām tiek uzskaitītas Latvijas Centrālā depozitārija sākotnējā reģistrā, neatsavinās savas akcijas "Vitol", valstij nākotnē nebūs iespējas izmantot Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās tiesības pieprasīt "Vitol" īstenot akciju atpirkšanu no valsts, jo lielākajam akcionāram nepiederēs 90% vai vairāk LK akciju.

Pēc atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām lielākā akcionāra īpašumā var nonākt virs 75% uzņēmuma akciju, neatkarīgi no tā vai valsts izmanto vai neizmanto atpirkšanas piedāvājumu.

Pie šādiem apstākļiem pastāv liela varbūtība, ka tiks pieņemts LK akcionāru sapulces lēmums, ar kuru kapitālsabiedrība kļūs par slēgtu akciju sabiedrību, pārtraucot akciju kotāciju biržā. Tas savukārt nozīmēs vēl zemāku likviditāti to akcionāru akcijām, kas noteiktajā kārtībā nebūs izmantojuši obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, norāda PA.

Tāpat tika ņemts vērā, ka arī turpmāk LK būs jāpilda MK 2001. gada 27. decembra rīkojumā Nr.642 "Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības LK privatizācijas nosacījumiem" ietvertie būtiskie LK privatizācijas nosacījumi, un to izpilde nav atkarīga no Latvijas valsts līdzdalības uzņēmumā. Nosacījumi paredz, ka LK jābūt reģistrētam Latvijā un tā vadībai jāatrodas Latvijā, uzņēmumam jāsaglabā nosaukums "Latvijas kuģniecība", uzņēmumam jāsaglabā darba vietas krasta struktūrvienībās un uz koncernam un koncerna uzņēmumiem piederošajiem kuģiem, kā arī uzņēmums nevar mainīt kuģu apkalpju komplektēšanas politiku (kuģu apkalpes komplektējot galvenokārt no koncernā un koncerna uzņēmumos nodarbinātajiem jūrniekiem - Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem).

Tāpat uzņēmumam jānodrošina finansiālais atbalsts Jūras akadēmijai, uzņēmumam jāsaglabā darbības profils un flote, kā arī jāinvestē līdzekļi flotes atjaunošanā. Uzņēmums kuģus var pārdot atbilstoši vispārējai kuģošanas nozares praksei, kā arī novecošanas dēļ vai atbilstoši stratēģiskiem uzņēmuma lēmumiem.

Kopējie ieņēmumi no visu valstij piederošo Latvijas kuģniecības akciju pārdošanas par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma cenu 0,71 eiro par akciju sasniegs 14,2 miljonus eiro.