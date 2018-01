Par pašmāju degvielas tirgotāja AS "Virši-A" izpilddirektoru iecelts Jānis Vība, kuram ir vairāk nekā 12 gadu pieredze banku sektorā, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvji.

Vība pēdējo trīs gadu laikā strādājis AS "Citadele banka", kur sākotnēji pildījis Finanšu plānošanas un kontroles nodaļas vadītāja pienākumus. Tam sekoja pievienošanās bankas vadības komandai, kļūstot par Finanšu daļas vadītāju, kur pienākumos ietilpa atbildība par AS "Citadele banka" koncerna finanšu procesiem, kā arī koncerna stratēģijas plānošana un izpildes pārraudzība.

Pirms tam Jānis Vība bijis daļa no AS "GE Money Bank" vadības komandas, kur no 2012. līdz 2014. gadam pildījis bankas valdes locekļa un finanšu direktora pienākumus.

"Esmu pagodināts kļūt par daļu no komandas augošā un ambiciozā pašmāju uzņēmumā, kas pierādījis savu spēju attīstīties un konkurēt ar starptautiskiem degvielas tirgotājiem, ieviešot tirgū inovatīvus produktus un risinājumus. Esmu pārliecināts, ka līdzšinējā mana darba pieredze dažādu uzņēmumu stratēģiju izstrādē ļaus man veiksmīgi īstenot iesākto uzņēmuma darbības stratēģiju un izstrādāt jaunus ilgtermiņa attīstības plānus," jaunos amata pienākumus komentē Vība.

Vība izglītību ieguvis, absolvējot Rīgas Ekonomikas Augstskolu.

"Virši-A" 2016. gadā strādāja ar 116,975 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,7% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa 2016. gadā saruka par 14,5% - līdz 1,066 miljoniem eiro, liecina datubāzē "firmas.lv" pieejamais kompānijas gada pārskats.