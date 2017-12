Latvijas piena pārstrādes uzņēmums " Food Union " investēs kopumā 11,1 miljonu eiro, lai tuvāko divu gadu laikā izveidotu svaigo piena produktu Izcilības centru. Uz šo centru no ražotnes Rīgā, Valmieras ielā, tiks pārcelta "Rīgas piensaimnieka" ražotne, portālu "Delfi" informēja "Food Union" pārstāve Linda Mežgaile.

Izcilības centra izveide paredz jauna ražošanas ceha būvniecību divu miljonu eiro apmērā, jaunu ražošanas iekārtu iegādi 2,85 miljonu eiro apmērā ar mērķi izstrādāt jaunus un inovatīvus produktus un paplašināt produktu piedāvājumu, kā arī visu ražošanu Rīgā koncentrāciju vienuviet, proti, AS "Rīgas piena kombināts" teritorijā, atzīmē Mežgaile.

Savukārt SIA "Rīgas piensaimnieks" ražošanas pārvietošanā uz AS "Rīgas piena kombināts" teritoriju un AS "Rīgas piena kombināts" esošās infrastruktūras modernizācijā tiks investēti 6,25 miljoni eiro.

"Food Union" grupā ietilpstošā "Rīgas piensaimnieka valdes loceklis Artūrs Čirjevskis skaidro, ka biezpiena sieriņu "Kārums" ražošana esošajā vietā ir sasniegusi savus kapacitātes "griestus". "Mēs nevaram saražot vēl vairāk sieriņu uz esošajām līnijām, kā arī jaunu produktu izstrāde ar esošajām tehnoloģijām un esošajās telpās ir ļoti ierobežota. Savukārt pieprasījums pēc tiem turpina augt gan Latvijā, gan ārvalstīs, turklāt mēs saredzam lielu potenciālu attīstīt šo kategoriju jaunos formātos,"viņš teic.

2019. gadā plānots uzsākt visas SIA "Rīgas piensaimnieks" ražošanas pārcelšanu uz jaunizveidoto Izcilības centru, tādējādi koncentrējot gan svaigo piena produktu, gan saldējuma ražošanu vienuviet. Tas ļaus uzņēmumam efektivizēt ražošanas procesus, vienkāršot loģistiku, ilgtermiņā samazināt izmaksas un vēl vairāk orientēties uz produktu inovācijām. Investīcijas ražošanas pārcelšanā un dažādos infrastruktūras pilnveides darbos sasniegs 6,25 miljonus eiro, portālam "Delfi" pavēstīja Mežgaile. Visus darbus pie Izcilības centra izveides plānots pabeigt 2020. gada sākumā. Savukārt esošajam SIA "Rīgas piensaimnieks" nekustamajam īpašumam tiks meklēts jauns īpašnieks.

zcilības centra izveide ilgs aptuveni divus gadus. 2018. gada laikā plānots iegādāties divas jaunas biezpiena sieriņu ražošanas līnijas un vienu jaunu dzeramo jogurtu līniju jaunos iepakojumu risinājumos ar mērķi attīstīt razošanu šajās kategorijās, informē uzņēmuma pārstāve. Tādējādi iecerēts palielināt ražošanas kapacitāti, paplašināt produktu piedāvājumu un nostiprināt "Food Union" produktu zīmolu tirgus pozīcijas. Papildus tam "Food Union" investēs divus miljonus eiro jauna un moderna ražošanas ceha izveidē.

""Food Union" orientācija uz produktu inovācijām un mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām ir bijusi kopš tā dibināšanas 2011. gadā, kad uzņēmums gada laikā investēja vairāk nekā 30 miljonus eiro jaunu ražošanas iekārtu iegādē. Tagad, sešus gadus vēlāk, uzņēmums ir nobriedis nākamajam lielajam solim investīciju plānā, kas paredz Rīgas ražotņu centralizāciju un Izcilības centra izveidi, lai turpinātu būt produktu inovāciju līderi svaigo piena produktu kategorijās," norāda AS "Rīgas piens kombināts" valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs.

"Food Union" ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā, kā arī vadošais saldējuma ražotājs Baltijas valstīs. Food Union grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia", lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream".

"Food Union" grupas kopējais apgrozījums 2016. gadā sasniedza 247 miljonus eiro, bet "EBITDA"– 31,5 miljonus eiro. Grupā kopumā tiek nodarbināti vairāk nekā 2500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 1200 darbinieku strādā uzņēmumos Baltijā.