Pasaule pārslēdzas uz digitālo televīziju, prognozē biznesa eksperts

Foto: Publicitātes attēli

Tuvāko gadu laikā pasaulē strauji pieaugs to mājsaimniecību skaits, kas lieto digitālo televīziju, sarunā ar portālu "Delfi" sacīja orbitālo satelītu operatora "SES", kura viena no telestacijām atrodas Rīgā, vadītājs Stīvs Kolers. "SES" ir viens no pasaules lielākajiem tirgus spēlētājiem ar miljardiem ASV dolāru lieliem gada ieņēmumiem.