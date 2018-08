Pēc jauno elektrovilcienu iegādes AS " Pasažieru vilciens " plāno ieviest intervālu grafiku un audzēt pasažieru skaitu no esošajiem 17 miljoniem līdz 25 miljoniem gadā, ceturtdien žurnālistiem sacīja "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Intervālu grafiks paredz, ka noslogotākajos laikos - darba dienu rītos un vakaros - vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Paredzēts, ka jaunie elektrovilcieni kursēs Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas virzienā.

Ņemot vērā kaimiņvalstu pieredzi un pašreizējo darba svārstmigrāciju Rīgas virzienā, Grigulis prognozēja, ka trīs gadu laikā pēc jauno elektrovilcienu saņemšanas un intervālu grafika ieviešanas pasažieru skaits pieaugs no pašreizējiem 17 miljoniem līdz aptuveni 25 miljoniem pasažieru gadā. Jau tagad, pēdējo divu gadu laikā "Pasažieru vilciena" pasažieru skaits audzis par 632 000.

"Šāds pieaugums būs iespējams pie nosacījuma, ka tiks nodrošināta atbilstoša dzelzceļa infrastruktūra, tajā skaitā, platformu paaugstināšana un ātruma palielināšana, kā arī tiek attīstīta tā saucamā "Park&Ride" sistēma un paplašināta vienoto biļešu iegāde," sacīja Grigulis.

Atbilstoši pašreizējam plānam pirmajam no 32 vilcienu sastāvam jābūt piegādātam 2020.gada beigās, bet pēdējam - 2023. gada beigās.

Grigulis norādīja, ka patlaban nav iespējams pateikt vilcienu iegādes summu, kā arī to, kas tieši to iegādi finansēs. Viņš norādīja, ka tiek izskatīti trīs iespējamie finansējuma veidi - vietējo banku aizdevums, Valsts kases aizdevums, vai arī starptautisko banku, to skaitā Eiropas Investīciju bankas, aizdevums tā dēvētā "Junkera plāna" ietvaros.

Patlaban "Pasažieru vilciens" jauno elektrovilcienu iepirkuma procedūrā ir pabeidzis četru pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu vērtēšanu. Pretendentiem ir nosūtīts uzaicinājums līdz šā gada 6. augustam iesniegt savus finanšu piedāvājumus elektrovilcienu piegādei. Finanšu piedāvājums ir iepirkuma procedūras pēdējais etaps, un pēc finanšu piedāvājumu izvērtēšanas tiks noskaidrots jauno elektrovilcienu piegādātājs.

Tiesības piegādāt jaunos vilcienus būs pretendentam, kurš piedāvās ekonomiski izdevīgāko vilcienu cenu. Vilcienu cena tiks vērtēta visā to paredzētajā ekspluatācijas laikā jeb 35 gados. Grigulis norādīja, ka tiks ņemtas vērā ne tikai pašu vilcienu ražošanas un piegādes izmaksas, bet arī to ikdienas uzturēšanas, tehniskās apkopes, rezerves daļu, enerģijas patēriņa un citas izmaksas ilgtermiņā uz viena pasažiera sēdvietas vienību.

Grigulis stāstīja, ka sākotnēji iepirkumā tika definētas minimāli nepieciešamās elektrovilcienu tehniskās specifikācijas un minimāla līguma noteikumu detalizācijas pakāpe. Pēc sākotnējo piedāvājumu saņemšanas notika sarunas ar pretendentiem un visi piedāvājumi tika uzlaboti tiktāl, lai visi piedāvājumi atbilstu pasūtītāja prasībām. Tāpat nepieciešamības gadījumā "Pasažieru vilciens" sarunu procesā precizēja savas prasības tehniskajās specifikācijās un līguma noteikumos, nodrošinot vienlīdzīgu, nediskriminējošu attieksmi pret visiem pretendentiem. Sarunu laikā tika izvērtēti vairāk nekā 350 pretendentu jautājumi, pēc pretendentu ierosinājumiem tika veikti gandrīz 100 grozījumi līguma projektā. Tāpat, lai nepieļautu kāda pretendenta diskrimināciju, piecas reizes "Pasažieru vilciens" apmierināja pretendentu lūgumus pagarināt dokumentu iesniegšanas vai izskatīšanas termiņus.

Grigulis pagaidām neatklāja jauno vilcienu tehnisko specifikāciju, piemēram, garumu vai pasažieru ietilpību, vien sacīja, ka būtiskākie uzlabojumi pasažieriem salīdzinājumā ar pašlaik lietošanā esošajiem vilcieniem būs viena līmeņa iekāpšana vilcienos, klimata kontrole salonos, mūsdienu prasībām atbilstošas labierīcības, ērtības pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Vilcieni būs aprīkoti ar video un audio informēšanas iekārtām, vilcienu gaita būs vienmērīgāka, trokšņu līmenis salonos zemāks. Jaunajos vilcienos tiks paredzēta arī tāda papildu ērtība pasažieriem kā iespēja brauciena laikā uzlādēt savas viedierīces.

Grigulis arī norādīja, ka "Pasažieru vilciens" joprojām domā arī par jaunu dīzeļvilcienu iegādi. "Kaimiņvalstis iegulda lielus līdzekļus ritošā sastāva modernizācijā. Ja mēs neattīstīsim šo segmentu, tad uz kaimiņu fona būsim ļoti vāji," sacīja Grigulis.

Jau vēstīts, ka "Pasažieru vilciens" jauno elektrovilcienu piegādes līguma noslēgšanu pārcēlis uz šā gada trešo ceturksni. Pirms gada "Pasažieru vilciens" informēja, ka līgumu par jauno elektrovilcienu piegādi plānots noslēgt 2018.gada sākumā, bet šā gada sākumā uzņēmuma pārstāvji informēja, ka līgumu plānots noslēgt 2018.gada pirmajā pusē.

"Pasažieru vilciens" vērtē Spānijas uzņēmuma "Patentes Talgo S.L" ("Talgo"), Šveices kompānijas "Stadler" Polijas meitasuzņēmuma "Stadler Polska Sp. z o.o." ("Stadler"), Spānijas kompānijas "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A." (CAF) un Čehijas uzņēmuma "Škoda vagonka a.s." iesniegtos piedāvājumus.

Iepirkumā paredzēts iegādāties 32 elektrovilcienus. Jauna ritošā sastāva iegāde nepieciešama, lai no 2021. gada sekmīgi iekļautos Autotransporta direkcijas izstrādātajā jaunajā sabiedriskā transporta sistēmā, kur vairs nav vietas vairāk nekā 50 gadu veciem vilcieniem ar komforta līmeni, kas atbilst pagājušā gadsimta 60.gadu izpratnei par pasažieru prasībām.

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.g ada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.