Celtniecības, remontdarbu un sadzīves preču tirgotājam AS "Kesko Senukai Latvia" 21. maijā reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka pieprasījumu, uzņēmumam piemērots aizliegums samazināt vai palielināt pamatkapitāla lielumu, aizliegums reģistrēt jaunas komercķīlas, kā arī visa veida pārreģistrēšanas aizliegums.

Zvērinātais tiesu izpildītājs bija pieprasījis vēl divu nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu, bet to reģistrācija atteikta. Diemžēl "Delfi" neizdevās sazināties ar Muižnieku, lai precizētu lietas apstākļus.

"Lursoft" izziņa liecina, ka šis ir pirmais "Kesko Senukai Latvia" piemērotais nodrošinājums kopš uzņēmuma dibināšanas 1996. gadā.

"Kesko Senukai Latvia" iepriekš bija pazīstams kā "Rautakesko", taču 2016. gadā "Kesko Senukai" no Skandināvijas akcionāra "Kesko Group" pārņēma "K-rauta" veikalu tīkla pārvaldi Latvijā un Igaunijā, un uzņēmumu pārsauca par "Kesko Senukai Latvia".

2016. gadā "Kesko Senukai Latvia" apgrozījums bija 48,45 miljoni eiro, taču uzņēmums strādāja ar zaudējumiem un tie sasniedza 3,55 miljonus eiro. Tas nodarbināja 426 darbiniekus, un tā kopējie maksājumi Latvijas valsts kopbudžetā bija 6,04 miljoni eiro.

Jau ziņots, ka Konkurences padome (KP) par aizliegtu vienošanos būvmateriālu tirgotājiem SIA "Depo DIY" ("Depo"), AS "Kesko Senukai Latvia" un SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" piemērojusi kopumā 5,78 miljonu eiro naudas sodu. Tostarp "Depo" piemērots naudas sods 3,72 miljonu eiro apmērā, "Tirdzniecības nams "Kurši"" - 1,15 miljonu eiro apmērā, bet "Kesko Senukai Latvia" – 921 tūkstoša eiro apmērā. KP norādīja, ka uzņēmumi atkarībā no to iesaistes un pārkāpuma veida ilgstošā periodā nodrošināja saskaņotu un mākslīgi pielāgotu cenu līmeņa ievērošanu mazumtirdzniecībā "Knauf" izplatītiem ģipša, kaļķa cementa maisījumu un citiem produktiem un "Norgips" izplatītam ģipškartonam.