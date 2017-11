Par trešdien dibinātā AS " Latvijas gāze " meitasuzņēmuma AS "Gaso" valdes priekšsēdētāju iecelta bijusī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane , liecina "Latvijas gāzes" paziņojums biržai " Nasdaq Riga ".

"Latvijas gāzes" padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Savickis jau iepriekš atzina, ka Pētersone-Godmane ir viens no pretendentiem uz uzņēmuma vadītāja amatu, uzsverot, ka viņai ir ļoti labas iespējas kļūt par "Gaso" valdes priekšsēdētāju.

"Gaso" valdē iecelts arī Antons Bubenovs, Joahims Hokerts, Baiba Bebre un Aleksandrs Koposovs.

Savukārt par "Gaso" padomes priekšsēdētāju iecelts Aleksandrs Medvedevs, par padomes priekšsēdētāja vietnieku iecelts Aldis Pauniņš. Padomē iecelti arī deviņi locekļi - Nikolajs Vasiļjevs, Oļegs Tarasovs, Deniss Jemeļjanovs, Viljams Pīrsons, Martins Sihelkovs, Gijoms Rivrons, Kristians Jensens, Ludvigs Ekehards un Ņikita Pozdņakovs.

Padomes priekšsēdētāja ikmēneša atlīdzība ir noteikta 2577 eiro apmērā, bet padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa ikmēneša atlīdzība ir noteikta 2319 eiro apmērā.

"Gaso" pamatkapitāls ir 39,9 miljoni eiro, kuru veido 39,9 miljoni akciju viena eiro nominālvērtībā. Kompānijas pamatkapitāls veidojas "Latvijas gāzes" reorganizācijas procesā, nodalot sadalāmās sabiedrības (dibinātāja) mantu.

Apstiprinātajos "Gaso" statūtos minēts, ka "Gaso" izveidota, izpildot Enerģētikas likuma grozījumu prasības, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, par sadales sistēmas operatora darbības veidu nodalīšanu no "Latvijas gāzes" atsevišķā kapitālsabiedrībā ar patstāvīgas juridiskās personas statusu.

Jau ziņots, ka "Latvijas gāzes" akcionāri ārkārtas sapulcē augusta vidū atbalstīja uzņēmuma reorganizāciju, nodalot sadales sistēmas operatoru un izveidojot "Gaso".

Atbilstoši Eiropas Savienības un Enerģētikas likuma prasībām "Latvijas gāzei" līdz 2018. gada 1.janvārim ir jānodala dabasgāzes tirdzniecība un sadale. Atšķirībā no pārvades un uzglabāšanas nodalīšanas, kas tika veikta 2016.gadā, izveidojot AS "Conexus Baltic Grid", uz sadales un tirdzniecības nodalīšanu neatteicas prasība par īpašnieku maiņu. Līdz ar to nodalāmā sabiedrība var būt meitasuzņēmums.

"Latvijas gāzes" pamatkapitāls ir 55 860 000 eiro, kas sadalīts 39 900 000 akcijās 1,4 eiro nominālvērtībā. "Latvijas gāzes" akcionāri ir "Gazprom" (34%), "Marguerite Gas II" (28,97%), "Uniper Ruhrgas International" (18,26%) un "Itera Latvija" (16%), kā arī Latvijas valsts ar mazāk nekā 0,01% akciju. Savukārt 2,77% ir neidentificēto akcionāru uzrādītāja akcijas.

"Latvijas gāze" pērn strādāja ar 392,266 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 22,9% - līdz 37,506 miljoniem eiro. "Latvijas gāzes" akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.