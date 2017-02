Picēriju tīkla "Pica Lulū" īpašnieks SIA "Later LTD" tuvākajos divos mēnešos plāno investēt 300 000 eiro četru jaunu picēriju izveidē Rīgā un Ādažos, informēja uzņēmumā.

Jaunās picērijas atradīsies Rīgā Dzelzavas ielā 72, Kārļa Ulmaņa gatvē 114/1, Kurzemes prospektā 21 un Ādažos, Gaujas ielā 8.

Kā atzina "Later LTD" līdzīpašnieks Elmārs Tannis, pagājušais gads aizvadīts veiksmīgi, uzņēmumam sasniedzot 5,38 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš.

""Pica Lulū" aizvadījusi stabilu gadu, pat pie nosacījuma, ka gada vidū, beidzoties nomas līgumam, tika aizvērta viena no mūsu astoņām picērijām Šampētera ielā. Tas liecina par "Pica Lulū" zīmola spēku tirgū un patērētāju lojalitāti. Pērn uzņēmumam pievienojās jauna vadības komanda, ar kuru kopīgi izveidoti šā gada plāni, kuru ietvaros veiksim ievērojamas investīcijas četru jaunu picēriju atvēršanā Rīgā, tādējādi tīklu paplašinot līdz 11 picērijām Rīgā un Pierīgā," sacīja Tannis.

Viņš arī norādīja, ka šogad "Pica Lulū" prioritātes būs vietējā picēriju tīkla attīstība, jaunu produktu ieviešana, kā arī piegādes servisa nostiprināšana, attīstot piegādes vadības sistēmu. Vienlaikus norisināsies darbs pie plāniem attīstīt "Pica Lulū" frančīzi ārpus Latvijas.

Jau vēstīts, ka "Later LTD" ir picēriju tīkla "Pica Lulū" izveidotājs un franšīzes turētājs.

"Later LTD" dibināts 1993.gadā, tā pamatkapitāls ir 57 510 eiro. Kompānija pieder Tannim (50%), Pēterim Intam Ruģelim (40%) un Kasparam Sūniņam (10%). "Later LTD" apgrozījums 2015.gadā bija 5,26 miljoni eiro, bet peļņa - 244 456 eiro, liecina "Firmas.lv" dati.