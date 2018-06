Pieprasījums pēc Jāņu siera pēdējos gados pieaug, par ko liecina tā ražošanas apjomi, pavēstīja biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.

Viņa pastāstīja, ka 2017. gadā saražotas 186,7 tonnas Jāņu siera, kas bija par 30 tonnām vairāk nekā 2016. gadā.

Davidanova atgādināja, ka produktu ar nosaukumu "Jāņu siers" atļauts ražot un tirgot sešiem uzņēmumiem - AS "Rankas piens", AS "Valmieras piens", piensaimniecības kooperatīvā sabiedrība "Straupe", kā arī piena pārstrādes uzņēmumi AS "Jaunpils pienotava", AS "Lazdonas piensaimnieks" un Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (PLPKS) "Dundaga".

Lielākais Jāņu siera piedāvātājs ir uzņēmumam "Rankas piens", kura ražošanas apmēri šogad sasnieguši 108 tonnas Jāņu siera. Citi uzņēmēji ražo ļoti atšķirīgus daudzumus - no 37 tonnām līdz tikai divām tonnām.

Davidanova atzīmēja, ka produkta ar nosaukumu "Jāņu siers" receptūrā iekļautās sastāvdaļas, kas ir apstiprinātas Eiropas Savienībā, ir 28 līdz 50 litri vājpiena, 10 līdz 13 kilogrami vājpiena biezpiena, viens 1 līdz 1,2 kilogrami 82% sviesta vai 2,5 litri saldā 35% krējuma, 600 grami līdz viens kilograms olu masas (bez čaumalām), 40 līdz 50 grami ķimeņu, 100 līdz 120 grami pārtikas sāls. Tomēr iepriekš minētais diezgan plašais produktu diapazons katra ražotāja sieram dod atšķirīgas garšas un konsistences īpatnības, kas ir pozitīvi patērētājiem, kuriem ir interese nogaršot un salīdzināt dažādu ražotāju Jāņu sieru.

Biedrība "Siera klubs" dibināta 2002. gadā. Biedrība apvieno siera ražotājus.