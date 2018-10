Valdība otrdien apstiprinājusi no valsts budžeta programmas – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Satiksmes ministrijai (SM) piešķirt sešus miljonus eiro, lai segtu transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumus, portālu "Delfi" informēja ministrijā.

Ar šiem līdzekļiem paredzēts nodrošināt pārvadājumu nepārtrauktību un daļēji segt normatīvajos aktos noteiktās kompensācijas republikas pilsētu pašvaldībām un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem.

626 679 eiro piešķirti par personu ar invaliditāti pārvadāšanu Rīgas pilsētā 2017. gadā, 102 773 eiro republikas pilsētām un 5 270 548 eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem.

Kā skaidro SM, ievērojot faktiskos 2018. gada pirmā pusgada rezultātus, kā arī apstākļus saistībā ar nodokļu, preču un pakalpojumu cenu izmaiņām, biļešu ieņēmumu pieaugumu, VSIA "Autotransporta direkcija" ir pārskatījusi prognozes, kā rezultātā kopējais 2018. gadā kompensējamais zaudējumu apmērs varētu būt 70 838 052 eiro. Līdz ar to no valsts budžeta piešķirtais finansējums sedz tikai 87% no kopējiem pārvadātājiem kompensējamajiem zaudējumiem.