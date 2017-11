Piektdien " Nasdaq Riga " alternatīvajā vērtspapīru tirgū "First North" pirmajā tirdzniecības dienā ar kosmētikas ražotāja " Madara Cosmetics " akcijām veikti 26 darījumi par 22 294 eiro, liecina biržas dati.

Kopumā piektdien vērtspapīru kontus mainīja 2964 "Madara Cosmetics" akcijas, kuru cena tirdzniecības dienas noslēgumā sasniedza 7,2 eiro par akciju.

Iepriekš publiskajā piedāvājumā "Madara Cosmetics" akcijas tika piedāvātas par 6,25 eiro par akciju.

"Madara Cosmetics" akciju publiskajā piedāvājumā piesaistītie līdzekļi ļaus strādāt brīvāk, iepriekš aģentūrai LETA atzina kompānijas valdes loceklis Uldis Iltners. Viņš teica, ka jau tuvākajā laikā uzņēmuma valde un padome lems par stratēģiskajiem virzieniem, kuru attīstībā ieguldīt piesaistītos resursus, tostarp attīstības fokusā viens no svarīgākajiem virzieniem būs eksporta kanālu attīstība.

Savukārt "LHV Bank" institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis pavēstīja, ka investori no Latvijas publiskajā piedāvājumā ieguvuši 9% akciju, investori no Igaunijas - vairāk nekā 40%, kā arī investori no Somijas - vairāk nekā 40%.

Jau vēstīts, ka pieprasījums pēc "Madara Cosmetics" akcijām publiskajā piedāvājumā 2,3 reizes pārsniedza piedāvāto akciju skaitu - kopumā tika pieprasītas 1 228 037 akcijas, bet pārdotas 530 442 akcijas. Tostarp no privātajiem investoriem saņemti vairāk nekā 700 pieteikumu. Kompānijas akcijas cena publiskajā piedāvājumā bija 6,25 eiro, tajā skaitā akciju emisijas uzcenojums - 6,15 eiro.

Pēc kompānijas pārstāvju vēstītā, apmēram 26% akciju publiskajā piedāvājumā ieguva privātie ieguldītāji, kamēr pārējās akcijas tika piešķirtas institucionālajiem vai kvalificētajiem ieguldītājiem. Kompānijas akcionāriem tostarp pievienojušies tādi institucionālie investori kā "INVL Asset Management", Igaunijas "Ambient Sound Investments" un "Madara Cosmetics" produkcijas izplatīšanas partneri Somijā "Transmeri Group".

Kompānijas akcijas no piektdienas iekļautas "Nasdaq Riga" alternatīvā vērtspapīru tirgū "First North".

"Madara Cosmetics" apgrozījums 2017.gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, audzis par 37,9% - līdz 3,59 miljoniem eiro, savukārt kompānijas peļņa pirms nodokļu nomaksas pieaugusi 2,5 reizes, sasniedzot 810 000 eiro.