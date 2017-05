Tas esot skaidrojams ar to, ka tirgu pametīs preču piedāvājuma klāsta ziņā no vietējiem un ārvalstu tirgotāju ķēdēm atšķirīgs spēlētājs. "Somijas lielveikali "Prisma" bija atšķirīgi no Latvijas tirgū jau līdz tam strādājošajām veikalu ķēdēm. Somu veikalam aizejot no Latvijas, vietējā tirgū samazināsies izvēle, būs mazāka dažādība. Tas samazinās arī konkurenci," norādīja LTA prezidents.

Lūgts komentēt "Prisma" aiziešanu no sociālekonomiskiem aspektiem, Danusēvičs sacīja, ka Somijas ķēdes aiziešanu no Latvijas, visticamāk, ietekmēja nepiepildītās somu koncerna cerības par tirgus izaugsmi, kas bija saistītas ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) 2004.gadā, jo dažu gadu laikā noticis pretējais, proti, Latviju atstāja liels skaits iedzīvotāju. Tāpat "Prisma" veikaliem neesot izdevies piesaistīt pietiekami daudz pircēju, lai uzlabotu rentabilitāti, kā rezultātā "Prisma" apgrozījums sāka stagnēt.

Taču "pēdējais piliens", kā atzīmēja Danusēvičs, "Prisma" veikalu īpašniekiem ir bijusi pagājušajā gadā notikusī veikalu slēgšana.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, pagājušā gada laikā slēgti divi no pieciem "Prisma" veikaliem. Patlaban Rīgā ir atvērti trīs veikali - "Prisma Plaza", "Prisma Sporta" un "Prisma Imanta" -, taču slēgti ir "Prisma Deglava" un "Prisma Domina".

Jau vēstīts, ka Somijas koncerns "Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta" (SOK) nolēmis izbeigt "Prisma" lielveikalu darbību Latvijā un Lietuvā, jūnijā slēdzot visus veikalus abās valstīs, pavēstīja koncerna pārstāvji.

Kompānijā norādīja, ka komercdarbību iecerēts izbeigt kontrolētā veidā, un procedūra sāksies maija sākumā ar izpārdošanām. "Prisma" pildīs saistības pret piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Pēc SOK pārstāvju teiktā, mazumtirgotāji Latvijā un Lietuvā ir veikuši lielus ieguldījumus iepriekšējos gados, līdz ar to mazumtirdzniecības veikalu kvadrātmetri ir samērā plaši salīdzinājumā ar iedzīvotāju skaitu un patērētāju pirktspēju. Tāpat "Prisma" veikala izmantošanas aizliegšana Rīgā, Deglava ielā un priekšlaicīga nomas līguma izbeigšana ir būtiski pavājinājusi "Prisma" darbību Latvijā.

Vienlaikus SOK plāno turpināt darbu Igaunijā, kur ir astoņi "Prisma" veikali, un Sanktpēterburgā, kur ir 16 "Prisma" veikali. SOK mērķis ir palielināt tirgus daļu un veikalu skaitu abās valstīs.

Kā ziņots, ķēdes "Prisma" lielveikalu Latvijā īpašnieces AS "Prisma Latvija" apgrozījums pērn bija 35,33 miljoni eiro, kas ir par 32,2% mazāk, bet uzņēmuma zaudējumi pērn bija 9,921 miljons eiro, kas ir par 8,5% mazāk nekā 2015.gadā, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma apgrozījums 2015.gadā bija 52,098 miljoni eiro, bet zaudējumi - 9,147 miljons eiro.

AS "Prisma Latvija" ir reģistrēta 2006.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 7 450 800 eiro. "Prisma Latvija" vienīgais īpašnieks ir SOK, kas dibināts 1904.gadā. SOK ir daļa no "S Group" uzņēmumu grupas, kura nodarbojas ar mazumtirdzniecību, degvielas tirdzniecību, viesnīcu biznesu, autotirdzniecību, lauksaimniecību un dārzkopību.