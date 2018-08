Ogu un augļu pārstrādes uzņēmums SIA “Puratos Latvia” pagājušajā gadā strādāja ar apgrozījumu 21,738 miljonu eiro apmērā, kas bija par 1,9% mazāk nekā 2016. gadā, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis.

Neskatoties uz apgrozījuma kritumu, uzņēmuma peļņa pieauga par 39,9% un bija 941 tūkstotis eiro pēc nodokļu nomaksas.

SIA “Puratos Latvia” 2017. gadā Latvijā pārdeva produkciju 7,083 miljonu eiro jeb 32,6% apmērā no kopējā neto apgrozījuma, citās Eiropas Savienības valstīs realizēta produkcija 12,171 miljona eiro jeb 56% apmērā, savukārt ieņēmumi no eksporta uz pārējām valstīm veidojuši ieņēmumus 2,102 miljonu eiro jeb 9,7% apmērā no apgrozījuma. Uzņēmums guvis arī 383 tūkstošu eiro ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas.

Uzņēmums pagājušajā gadā turpināja iepriekš uzstākto ražošanas procesu optimizāciju, un savu attīstību arī nākotnē saista ar ražošanas procesu automatizēšanu un efektivizēšanu.

Pagājušajā gadā SIA “Puratos Latvia” nodarbināja 187 darbiniekus, kas bija par trim darbiniekiem mazāk nekā gadu iepriekš.

Savukārt uzņēmuma kopējie maksājumi Latvijas valsts kobudžetā veidoja 1,773 miljonus eiro.

Sīkākai uzziņai SIA “Puratos Latvia” 2017. gada finanšu pārskats pieejams “Lursoft”.

SIA “Puratos Latvia” pamatdarbība ir augļu un ogu piedevu ražošana piena pārstrādes un konditorejas sabiedrībām. Uzņēmums dibināts 1994. gadā ar nosaukumu “Pūres Cehs” un vēlāk bija pazīstams kā “Pure Food”.

SIA “Puratos Latvia” pamatkapitāls ir 1 659 350 eiro, un kopš 2011. gada tas pilnībā pieder Beļģijas uzņēmumam “Puratos Group NV”.

Uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā bija 22,151 miljons eiro un tā peļņa pēc nodokļiem bija 672 tūkstoši eiro. Tajā gadā SIA “Puratos Latvia” nodarbināja 109 darbiniekus, bet uzņēmuma kopējie maksājumi valsts budžetā veidoja 1,832 miljonus eiro.