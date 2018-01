Saldumu ražotāja SIA "Pure Chocolate" padomi atstājis Pēteris Žimants, viņa vietā par padomes locekli iecelts holdingkompānijas SIA "Rīgas tirdzniecības osta" valdes loceklis Rolands Gulbis, informē "Lursoft" Klientu portfelis. Gulbis savulaik vadīja saldumu ražotāju "Laima".

Līdzšinējais "Pure Chocolate" padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Jaunarājs un padomes loceklis Aivars Žimants atkārtoti apstiprināti amatos.

Izmaiņas komercreģistrā ierakstītas 17. janvārī.

"Pure Chocolate" dibināta 2007. gadā, un uzņēmums ražo šokolādes trifeles. Tā pamatkapitāls ir 2 296 063, un uzņēmuma dalībnieki ir piecas privātpersonas, no kurām lielākais īpašnieks ar 38,79% daļu ir Aivars Žimants, bet 14,30% daļu pieder riska kapitāla fondam "BaltCap Latvia Venture Capital Fund".

2016. gadā "Pure Chocolate" apgrozījums bija 3,45 miljoni eiro, bet uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 873 tūkstoši eiro apjomā. Uzņēmums nodarbināja 68 darbiniekus, un nodokļos Latvijas valsts budžetā samaksāja 422 tūkstošus eiro, liecina "Lursoft" sniegtā informācija.

"Rīgas tirdzniecības osta" ir holdingkompānija, kurai pieder daļas 17 uzņēmumos, tostarp 100% daļu tādos uzņēmumos kā AS "Rīgas 1.Saldētava", AS "Žurnāli un Diena", SIA "Skonto Metāls", SIA "Riga Container terminal", SIA "Ogļu termināls", SIA "Rīgas Centrālais termināls", AS "Rīgas Ostas elevators" un citos.

"Rīgas tirdzniecības osta" dibināta 2005. gadā un tās pamatdarbība ir ieguldījumu pārvalde, līdzdalības turēšana, kā arī vadības pakalpojumu sniegšana.

Tās pamatkapitāls ir 5 100 000 eiro un lielākais īpašnieks ar 60% daļu ir AS "MCH Investīcijas", kas pastarpināti pieder bijušo politiķu Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenēm, liecina "Lursoft" informācija. Vēl 20% "Rīgas tirdzniecības osta" daļu īpašnieks ir SIA "Latmorporttrans", kuras 99,99998% daļu īpašnieks ir Kiprā reģistrēta kompānija "Mariniera Limited". Savukārt atlikušie 20% pieder SIA "Ostas parks", kas pastarpināti pieder Dacei Dangenai un Jānim Lācim.

Gulbis ir arī alkoholisko dzērienu ražotājas AS "Latvijas Balzams" padomes priekšsēdētājs un bioetanola, pārtikas spirta un alkoholisko dzērienu ražotājas SIA "Jaunpagasts plus" padomes priekšsēdētājs, liecina "Lursoft" dati.