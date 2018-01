Viņš norādīja, ka viens no reģioniem, uz kuru kompānija fokusējas, ir Āzija, tostarp pirms diviem gadiem sākts "Putnu fabrikas Ķekava" produkcijas eksports uz Ķīnu un Vjetnamu, bet šobrīd procesā ir licences saņemšana no Japānas veterinārā dienesta, lai drīzumā sāktu eksportu arī uz šo valsti.

Pranckevičs piebilda, ka ļoti svarīgs tirgus kompānijai ir arī Ziemeļvalstis, tostarp īpaši, Zviedrija, kā arī kompānijai būtisks reģions ir bijušās Padomju Savienības valstis, tostarp Ukraina, Baltkrievija, Uzbekistāna, Kazahstāna un Armēnija, uz kurām "Putnu fabrika Ķekava" sāka eksportu pagājušajā gadā.

Pēc viņa teiktā, "Putnu fabrika Ķekava" saredz lielu potenciālu arī Rietumeiropas valstu tirgos, kur pagaidām uzņēmuma realizācijas apmēri nav lieli.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs norādīja, ka "Putnu fabrika Ķekava" un "Lielzeltiņi" kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem pašlaik kopumā eksportē aptuveni 40% no kopējā saražotās produkcijas apmēra. "Mēs būtu priecīgi, ja nākotnē izdotos kāpināt eksporta īpatsvaru līdz 50% no saražotā. Protams, tas ir jāveic pakāpeniski un nav iespējams viena gada laikā," viņš sacīja, piebilstot, ka "Putnu fabrika Ķekava" mērķis ir audzēt eksporta apmērus par 10% ik gadu.

"Putnu fabrikas Ķekava" apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā, kas ilga no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam, bija 57,219 miljoni eiro, bet zaudējumi – 314 181 eiro.

"Putnu fabrika Ķekava" dibināta 1991. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 18 928 084 eiro. "Putnu fabrikas Ķekava" akciju kontrolpakete pieder Lietuvas holdingam "Linas Agro Group", kas 2013. gada vasarā parakstīja vienošanos ar privātpersonām un juridiskām personām par 87% "Ķekavas", 100% SIA "Broileks", 100% SIA "Cerova" un 100% SIA "Lielzeltiņi" akciju un daļu iegādi.