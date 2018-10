"Ķekavas" neto peļņa pārskata periodā sasniegusi 2,1 miljonus eiro.

Apgrozījuma pieaugumu galvenokārt nodrošinājusi saražotās produkcijas apjoma un ražošanas kapacitātes palielināšana, kā arī eksporta attīstība esošajos un jaunos tirgos.

"Pircēji arvien vairāk pievērš uzmanību ne tikai gaļas izcelsmei, bet arī putnu labturībai. Līdz ar to aug ražotāju atbildība un attiecīgi būtiski pieaug produktu kvalitāte. Pēdējo divu gadu laikā "Ķekava" investējusi 4,2 miljonus kvalitātes paaugstināšanas pasākumos un ražošanas infrastruktūrā, kā arī pirmie Baltijā esam ieviesuši ražošanas modeli, kas ļauj izaudzēt veselīgus putnus un piedāvāt pircējam produktu ar marķējumu "Audzēts bez antibiotikām". Esmu patiešām lepns, ka investīciju un darba rezultātā veiksmīgs gads bijis visiem Linas Agro uzņēmumiem Latvijā un īpaši esmu gandarīts par Ķekava finanšu sniegumu. Uzņēmums ir kļuvis par kvalitātes orientieri gan pircējiem, gan tirgum kopumā," stāsta AS "Putnu fabrika Ķekava" valdes priekšsēdētājs Andrjus Pranckevičs.

Augošais pircēju pieprasījums pēc kvalitatīvas putnu gaļas ļāvis "Putnu fabrikai Ķekava" šajā finanšu gadā palielināt savas produkcijas pārdošanu Lietuvā un Igaunijā, tādejādi stiprinot ražotāja vadošās pozīcijas Baltijā.

Savukārt 2018. gada jūnijā, ar speciāli Zviedrijai radītu zīmolu "Grannfågel", uzņēmums uzsāka produktu eksportu Zviedrijas mazumtirdzniecības sektoram.

Šogad uzņēmums paplašinājis "Audzēts bez antibiotikām" produktu sortimentu, piedāvājot tirdzniecībā augstākās kvalitātes svaigas gaļas produktus, šopavasar iepazīstinot tirgu ar putnu gaļas grila marinādēm, kā arī tikko laists klajā rudens sezonas jaunums - īpaši kvalitatīvas putnu gaļas marinādes cepammaisā.

"Putnu fabrika Ķekava" ir daļa no "Linas Agro Group" Latvijas uzņēmumiem, kurā ietilpst AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA "Lielzeltiņi", SIA "Brioleks", SIA "Cerova" un SIA "PFK Trader". Visi grupas uzņēmumi tiek mērķtiecīgi un stratēģiski attīstīti, lai nodrošinātu pilna cikla ražošanu Latvijā.

AS „Putnu fabrika Ķekava" ir Latvijas vadošais putnu gaļas ražotājs ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi. Kā pilna ražošanas cikla uzņēmums AS „Putnu fabrika Ķekava" saražo vairāk nekā 65% no kopējā Latvijā ražotā putnu gaļas apjoma no pašu audzētiem cāļiem. Uzņēmumā strādā 1100 darbinieki.





AS "Putnu fabrika Ķekava" ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā un viens no nedaudziem Eiropā, kurš ir ieviesis ražošanas modeli, kas ļauj izaudzēt putnus veselīgi, bez slimošanas, tādejādi izvairoties no antibiotiku lietošanas. To, ka putns nav ārstēts, pircējam apliecina marķējums "Audzēts bez antibiotikām".