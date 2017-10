Uzņēmējam Vieturam Tamužam vēl nesen piederējušais uzņēmums cenšas izvairīties Latvijai atmaksāt aptuveni trīs miljonu eiro ieguldījumus fondā "Otrais Eko fonds", svētdien ziņo raidījums "Nekā personīga" (NP).

Raidījums atgādina, ka uzņēmums "Eko investors" pirms 11 gadiem uzvarēja Latvijas Garantiju aģentūras konkursā par riska kapitāla fonda izveidi. Garantiju aģentūra fondā ieguldīja Eiropas naudu un tā radās "Otrais Eko fonds".

Lielākā daļa tā projektu bijuši sekmīgi, un Tamužs ar saviem biznesa partneriem ir labi nopelnījuši, vēsta raidījums, piebilstot, ka vienīgais, kurš nav nopelnījis - tā bijusi valsts. No ieguldītajiem 3,2 miljoniem Latvija saņēmusi tikai 250 000 eiro. Pārējo naudu Tamužs sola kaut kad nākotnē, norāda NP. Taču, ja valsts to vēlēsies piedzīt, tas var būt problemātiski, jo Tamuža "Eko Investors", kurš valsts priekšā par fonda vadību atbildēja, kļuvis par "čaulas firmu". Tā aktīvi ir pārgājuši citiem uzņēmumiem, kur tagad saimnieko Tamužs.

2006. gadā Latvijā bija pieejams Eiropas finansējums mazā un vidējā biznesa attīstībai. Naudas sadale bija uzticēta Latvijas Garantiju aģentūrai. Konkursa kārtībā tā piesaistīja uzņēmēja Viestura Tamuža akciju sabiedrību "Eko investors". Šis uzņēmums noorganizēja riska kapitāla komandītsabiedrību "Otrais Eko fonds". Garantiju aģentūrai tajā bija 37%, pārējais privātajiem investoriem, arī Tamužam.

Fonda uzdevums bija investēt jaunos perspektīvos biznesa projektos, palīdzēt tos attīstīt un tad iekustinātos uzņēmumus pārdot. Garantiju aģentūra fondā ieguldīja trīs miljonus eiro, un plānoja, ka fonds strādās līdz 2016. gada pavasarim. Tomēr, kad pienāca fonda likvidēšanas laiks, to vajadzēja pagarināt, jo bija palikuši divi neizpārdoti aktīvi, vēsta raidījums. Pirmais daļas "Klīnikā Diamed". Pēc pusgada to izdevās pārdot, bet Otrs - akcijas atkritumu apsaimniekošanas koncernā "Eco Baltija", kuru Tamužs ir padomes priekšsēdētājs. Šīs akcijas vēl joprojām nav pārdotas.

No darījuma ar "Diamed fonds" guva vairāk kā 600 000 eiro. Tos vajadzēja sadalīt proporcionāli ieguldījumam. Fonds valstij samaksāja tikai 14 000. Garantiju aģentūras pēctece finanšu institūciju "Altum" sūdzēja tiesā "Eko investoru" kā fonda pārvaldnieku, prasot piedzīt vairāk kā 400 000 eiro.

Kad sākās problēmas ar Altum, Tamužs pameta AS "Eko investors" vadību, uzņēmums viņam vairs nepieder. Viņa vietā tagad strādā "Eko investora" jurists Jānis Pūķis. Pirms neilga laika pret viņu Lietuvā ierosināta krimināllieta par PVN izkrāpšanu, atgādina NP. Jurists raidījumam skaidro, ka valstij nevar atdod naudu, kamēr pastāv strīds par izmaksām, kas radušās, uzņēmumu pārvaldot.

"Eko investors" atlīdzībā par fonda vadību sev paturēja 100 000 gadā. Tik lieliem maksājumiem "Altums" nebija piekritis, fondu veidojot. "Eko investors" bijis nolīgts par divreiz mazāku samaksu. "Altuma" vadītājs pieļauj, ka "Eko investors" apzināti radījis strīdu par fondu vadības izmaksām, lai izvairītos no ieguldījumu atmaksas valstij.

Pavisam "Garantiju aģentūra" investora fondā ir ieguldījusi vairāk kā trīs miljonus eiro. No šīs summas esot atgūti vien 250 000. Pūķis raidījumam sola, ka nauda būšot, drīz fonds pārdošot pēdējo aktīvu, jau pieminētās akcijas "Eco Baltija", tad samaksās valstij. Tomēr "Altums" nav drošs, vai no šī darījuma saņems savu daļu. Kopā ar procentiem tie būtu 4,8 miljoni. Pēdējā gada laikā fonda pārvaldnieks uzņēmums "Eko investors" no miljoniem vērta uzņēmuma ir kļuvis par čaulu.

2016. gada sākumā Eko investora aktīvi bija 3,3 miljoni eiro. gada beigās tikai 1,3 miljoni. Šobrīd vērtība vēl samazinājusies. Agrāk uzņēmumam bija meitasuzņēmumi un biroju ēka Pārdaugavā. Šī ēka tagad ir nonākusi cita Tamuža uzņēmuma īpašumā.

Viesturs Tamužs ir uzņēmējs, kas izveidojis atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu "Latvijas Zaļais Punkts." Viņš bijs aktīvs sabiedriskajā dzīvē. Piedalījies Ingūnas Sudrabas partijas "No sirds Latvijai" veidošanā. Pēc Artusa Kaimiņa partijas "KPV.LV" bijušā valdes locekļa Ilmara Poikāna ziņām Tamužs bijis šīs partijas sponsors. Strādājis Valsts prezidenta Andra Bērziņa ekonomikas konsultatīvajā padomē.

Tamužs ir sašutis par to, ka žurnālisti cilā viņa darījumus ar "Altumu". Viņaprāt, tā esot kaitniecība.

Tiesa, Finanšu institūcija "Altum " plāno vērsties policijā, ziņo raidījums. Eiropas krāpšanas un finanšu noziegumu izmeklēšanas aģentūra OLAF bija pamanījusi, ka fonda pārvaldnieki ieguldījuši Eiropas naudu uzņēmumos, kuros paši ieinteresēti. Tā esot rīkojies Tamuža biznesa partneris, kādu laiku otrā Eko fonda vadītājs Māris Simanovičs, kurš reizē bija arī valdes priekšsēdētājs uzņēmumā Eco Baltia. Par šo gadījumu OLAF Latvijas finanšu institūcijai Altum pērn likusi atmaksāt 200 000 eiro. Arī šo summu Altum vēlas piedzīt no Eko investora.