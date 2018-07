Daudznozaru uzņēmums SIA "Reaton Ltd" 2017. gadā strādāja ar apgrozījumu 48,410 miljonu eiro apmērā, kas bija par 16,5% vairāk nekā 2016. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmumam arī izdevies atgriezties pie peļņas – tā pērn pēc nodokļiem veidoja 224 tūkstošus eiro pretēji zaudējumiem gadu iepriekš.

SIA "Reaton Ltd" dibināts 1991. gadā, un uzņēmums darbojas vairākās jomās. Tas tirgo interjera un apdares materiālus, ražo un pārdod koka durvis, veic ēku būvniecību, iznomā telpas, kā arī nodarbojas ar pārtikas produktu un delikatešu importu, distribūciju un mazumtirdzniecību.

Lielāko daļu uzņēmuma apgrozījuma veido ieņēmumi no pārtikas produktu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas, kas 2017. gadā pieauguši par 10,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Tie pērn bija 35,053 miljoni eiro. "Reaton Ltd" gada pārskata vadības ziņojumā sacīts, ka pārtikas preču pārdošanas biznesā pērn stabili palielinājušies pārdošanas apjomi vairumtirdzniecības departamentā visās trīs Baltijas valstīs. Īpaši straujš pieauguma temps sasniegts Igaunijā.

Mazumtirdzniecības departamentā ar stabilu pieaugumu strādājis veikals "Gastronome" Rīgā, Krasta ielā. Savukārt, novērtējot veikala "Gastronome" Brīvības ielā, Rīgā pēdējo trīs gadu darbības rezultātus, "Reaton Ltd" pieņēma lēmumu slēgt veikalu no 2018. gada janvāra.

Arī "Reaton Ltd" ieņēmumi no celtniecības un interjera materiālu tirdzniecības pagājušajā gadā pieauguši – tie bija 6,167 miljoni eiro, kas bija par 24,9% vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat pieauguši arī ieņēmumi no celtniecības un būvniecības darbiem, kas pērn bija 4,799 miljoni eiro (pieaugums par 56,3%). Uzņēmums atzīmē, ka 2017. gada otrajā pusgadā būtiski uzlabojās tirgus situācija būvniecībā, kas deva iespēju palielināt izpildīto darbu apjomu celtniecības departamentā un nodrošināt ievērojamu pārdošanas apjoma pieaugumu būvmateriālu tirdzniecības departamenta projektēšanas nodaļā.

Savukārt ienākumi no durvju ražošanas un tirdzniecības pagājušajā gadā bija 1,757 miljoni eiro. "Reaton Ltd" pērn arī guvis ienākumus no darījumiem no nekustamā īpašuma uzturēšanas un mārketinga un administrācijas pakalpojumiem, kas veidoja nepilnus 634 tūkstošus eiro.

2017. gadā uzņēmums nodarbināja 508 darbiniekus (pieaugums par 15 darbiniekiem). Tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā bija 7,389 miljoni eiro.

Šogad uzņēmums plāno palielināt pārdošanas apjomus visos biznesa virzienos, kā arī tas sagaida augstāku rentabilitāti, vienlaikus gan "Reaton Ltd" atzīmē, ka to ierobežos darba algas pieauguma tempi.

2016. gadā SIA "Reaton Ltd" apgrozījums bija 41,538 miljoni eiro, bet tas strādāja ar 42 tūkstošu eiro zaudējumiem. Uzņēmums nodarbināja 493 darbiniekus un nodokļos Latvijas valsts budžetā samaksāja 6,475 miljonus eiro.