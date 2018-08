Zāļu lieltirgotavas AS " Recipe Plus " neto apgrozījums pagājušajā gadā bija 175,714 miljoni eiro, kas bija par 2,6% jeb 4,427 miljoniem eiro lielāks nekā 2016. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Savukārt uzņēmuma peļņa 2017. gadā saruka par 16,7% jeb 2,097 miljoniem eiro un bija 10,470 miljoni eiro.

Uzņēmums apgrozījuma pieaugumu 2017. gadā raksturo kā mērenu izaugsmi līdz ar nozares tirgus tendencēm, saskaņā ar kurām Latvijas zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu apgrozījums Latvijā 2017. gadā ir pieaudzis par 5%.

AS "Recipe Plus" 2017. gadā noslēdza 32 sadarbības līgumus ar jauniem piegādātājiem un sortimentā iekļāva vairāk nekā 1200 jaunas pozīcijas.

"Īpašu vērību 2017. gadā sabiedrība veltījusi sadarbībai ar ārstu praksēm Latvijā, šajā segmentā ievērojami – par 11% – audzējot pārdošanas apjomu," sacīts uzņēmuma gada pārskatā. AS "Recipe Plus" pērn izdevies palielināt pārdošanas apjomus veselības centriem par 45%, pirmsskolas izglītības iestādēm un internātskolām – par 14%, bet par 9% audzis pārdošanas apjoms citām lieltirgotavām, sacīts gada pārskatā.

Tāpat pagājušajā gadā uzņēmums turpināja aktīvi strādāt stomatoloģisko medikamentu, materiālu un iekārtu izplatīšanā, un šajā jomā sasniedza apgrozījuma pieaugumu par 60%, salīdzinot ar gadu iepriekš.

AS "Recipe Plus" 2017. gadā nodarbināja vidēji 212 darbiniekus, kas bija par vidēji četriem vairāk neka 2016. gadā. Uzņēmums pērn valsts kopbudžetā kopumā iemaksāja 14,520 miljonus eiro.

AS "Recipe Plus" dibināta 1995. gadā, un tā nodarbojas ar Latvijas aptieku, slimnīcu un citu ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu regulāru apgādi ar zālēm un medicīnas precēm. Zāļu vairumtirgotāja pamatkapitāls ir 1 640 000 eiro. AS "Recipe Plus" vienīgais īpašnieks ir holdingkompānija AS "Repharm".

AS "Recipe Plus" 2016. gadā strādāja ar apgrozījumu 171,287 miljonu eiro apjomā, savukārt tās peļņa pēc nodokļiem bija 12,567 miljoni eiro. Zāļu lieltirgotavas kopējie maksājumi valsts budžetā tajā gadā bija 13,921 miljons eiro.