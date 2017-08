"Lage Ko" peļņa pēc nodokļu nomaksas 2016. gadā sasniegusi 585 tūkstošus eiro pretēji 276 tūkstošu eiro zaudējumiem 2015. gadā.

"Lursoft" multi atskaite liecina, ka uzņēmuma peļņa pērn bija divarpus reizes lielāka nekā iepriekš sasniegtais labākais finanšu rezultāts 2013.gadā, kad uzņēmums nopelnīja 239 tūkstošus eiro. 21 gada laikā, par kuriem pieejami gada pārskati, "Lage Ko" strādājusi ar zaudējumiem tikai trīs gadus - 1996.gadā, 2014. un 2015.gadā.

Savukārt uzņēmuma apgrozījums pērn bija 15,660 miljoni eiro, kas bija par 3% mazāk nekā gadu iepriekš, jo tas novembrī slēdza "Gan Bei" restorānu Rīgā, tirdzniecības centrā "Spice", norāda "Klientu portfelis".

"Lage Ko" izdevies pagājušajā gadā strādāt ar rekordpeļņu, jo uzņēmums nokārtoja savas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un tas attiecīgi neveidoja uzkrājumus VID nodokļu uzrēķinam, kā arī uzņēmumam neveidojās zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas un norakstīšanas.

Finanšu pārskatā par 2016. gadu "Lage Ko" norāda, ka 2016. gadā beidzās visas tiesvedības ar VID un uzņēmums pilnībā kompensēja valsts budžetam nodarītos zaudējumus. 2014. gada beigās pret uzņēmumu ierosinātā kriminālprocesa ietvaros par izvairīšanos no nodokļu samaksas valsts budžetam nodarītie zaudējumi noteikti 921 tūkstoša eiro apjomā. Uzņēmumam bija uzrēķināta arī soda nauda par nodokļu nemaksāšanu termiņā, kas 2016. gada beigās bija aptuveni 60 tūkstoši eiro.

"Lursoft" izziņa liecina, ka 2016. gadā "Lage Ko" nodokļos Latvijas valsts budžetā samaksājusi 4,358 miljonus eiro, kas bija par 4% mazāk nekā 2015. gadā, kad uzņēmums nodokļos kopumā samaksāja 4,543 miljonus eiro. Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta informācijai, šī gada 7.augustā uzņēmuma nodokļu parāds bija 741,87 eiro.

Pagājušā gada beigās "Lage Ko" piederēja kopumā 19 restorāni, kafejnīcas un veikali, kur tas sniedza sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus un tirgoja konditorejas izstrādājumus. Uzņēmums nodarbināja 558 darbiniekus.

SIA "Lage Ko" dibināta 1993.gadā, tās pamatkapitāls ir 506 625 eiro, un uzņēmuma īpašnieki ir Oļegs Arups, Irēna Līce un Natālija Pavlova, kuram katram pieder 33,33% SIA "Lage Ko" kapitāldaļu. 2015.gadā SIA "Lage Ko" apgrozījums bija 16,157 miljoni eiro un uzņēmuma zaudējumi bija 276 tūkstoši eiro.

